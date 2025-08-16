Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 10-a după Rusalii

În Duminica a 10-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Parohia Curagău, județul Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Parohia Blăjenii de Jos, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Parohia Șiria din județul Arad împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, și cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Parohia „Sf Nicolae” și „Sf Brâncoveni” din Vișeu de Jos, județul Maramureș.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia Șugag, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Shelton, Fairfield, Connecticut, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Schitul Stejari, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Paraclisul Arhiepiscopal din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea Piscul Negru de pe Transfăgărășan.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” (Catedrala Unirii) din Focșani.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea Putna, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Piața Sfatului, în municipiul Brașov.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Parohia Zervești, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica cu Lună din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Rozavlea – Șesul Mănăstirii, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Parohia Godeanu, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Parohia Horești, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Parohia „Sf. Vasile” din Ploiești.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Paraclisul Episcopal din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Parohia Lada, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Schitul Varlaam, județul Giurgiu, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji Parohia Camena, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Parohia Rus, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Parohia Arad-Bujac din Arad.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la parohia românească Glogoni, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, județul Brașov.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Parohia Sibiu Inferior 1 din municipiul Sibiu.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Parohia Dealul Florilor din Dej, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Mizil, județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Parohia Valea Ursului din județul Iași.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Paraclisul Mitropolitan din Sculeni, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Parohia Klagenfurt, Austria.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Parohia Dornești, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Văratec, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Cărpiniș, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală din Deva.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim