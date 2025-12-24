Programul slujirii ierarhilor de Praznicul Nașterii Domnului

De Praznicul Nașterii Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Paris, Franța.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Nürnberg, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Paraclisul istoric din incinta Centrului Eparhial.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Londra, UK.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huși.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Caransebeş.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Catedrala Episcopală din Drobeta-Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală ,,Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Catedrala Episcopală din Alexandria.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Catedrala Veche din Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji în Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală din Deva, împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” de la Centrul Eparhial din Roma.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina şi Sfântul Cuvios Macarie Romanul” din Kristiansand, Norvegia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe și Sfinții Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Quebec.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji în Parohia „Învierea Domnului” din Reykjavík, Islanda.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Biserica „Nașterea Maicii Domnului”- Precista 2 din Piatra Neamț.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Schimbarea la Față a Domnului” din Cluj-Napoca.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Biserica „Sfânta Cruce şi Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala „Înălțarea Domnului” din Bacău.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Catedrala veche din Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica „Nașterea Domnului” din Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Lisabona, Portugalia.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu