Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Sfintei Parascheva

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji marți, 14 octombrie 2025, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, conform următorului program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei; cu Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor; Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; cu Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei; cu Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Înatpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii şi Irlandei de Nord; cu Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor; cu Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei; cu Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți; cu Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; cu Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei; cu Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului; cu Preasfinţitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; cu Preasfinţitul Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei; cu Preasfinţitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix; cu Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord; cu Preasfinţitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei şi Islandei; cu Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor; cu Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei; cu Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; cu Preasfinţitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului; cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului; cu Preasfinţitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei, vor sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Râșca Transilvană, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la mănăstirea Dobrești.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala mitropolitană din Nürnberg, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Muceniță Filofteia”, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Parascheva” de la Subpiatră, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacãului, va sluji la Catedrala Arhiepicopală din Roman împreună cu Preasfințitul Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la biserica Sfânta Vineri din Municipiul Pitești.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Schitul Bodrogul Vechi, județul Arad.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea Nera.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji in biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji Mănăstirea Strâmtura, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Cãlãrașilor, va sluji la Parohia Gârbovi I, Protopopiatul Urziceni, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Ioan Rusu” din localitatea Slobozia din județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaților, va sluji la Parohia Mereni, com. Bărăști, protoieria Slatina I, Județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji în biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Niculițel, Protopopiatul Niculițel, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul român al Ungariei, va sluji la biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Giula Mică, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Madrid, Spania.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul român al Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe” și „Sfinții Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Quebec.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Biserica Parohiei Cotroceni-Răzoare din Protopopiatul Sector 6 Capitală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la biserica Sfântul Anton – Curtea Veche, Paraclis Patriarhal.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sfânta Cruce” şi „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel din Cenicientos, Spania.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro