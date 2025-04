Procesiune de Paști la Sibiu: Avem misiunea să ducem și altora bucuria Învierii, a spus Mitropolitul Laurențiu

Slujba Vecerniei din Duminica Învierii oficiată la Catedrala din Sibiu a fost urmată de o procesiune cu moaștele Sf. Andrei Șaguna prin centrul orașului. Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a vorbit despre misiunea de a purta bucuria Învierii prin cetate.

„În Evanghelia citită astăzi în 12 limbi am văzut cum Mântuitorul le dă ucenicilor harul lucrării sfințitoare. A suflat asupra lor și a zis: Luați Duh Sfânt! Cărora veți ierta păcatele le vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi!” a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Iată că astăzi și noi, după ce am săvârșit cele de cuviință în Noaptea Învierii, iar acum am săvârșit A doua Înviere, care este Vecernia pentru ziua de mâine, am mers cu toți preoții din Sibiu, într-o unitate nu doar canonică, eclezială, ci și spirituală, sufletească, pentru că avem de împlinit aceeași misiune, să ducem și altora bucuria Învierii, în oraș.”