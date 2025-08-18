Priveghere în cinstea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa la centrul de îngrijiri paliative al Arhiepiscopiei Bucureștilor

Preoți de caritate din Capitală au oficiat duminică seară, la Centrul de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie Taumaturgul” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, slujba Privegherii în cinstea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Pantanassa”, cinstită în 18 august.

Originalul se află la Mănăstirea Vatoped din Sf. Munte Athos, iar o copie a fost dăruită centrului în 2015, la inițiativa directoarei acestuia, drd. Adriana Căruntu, de către domnul Marius Voila, căruia Maica Domnului i-a salvat viața, așa cum spune într-o mărturie publicată pe Facebook.

„De 10 ani, Maica Domnului Pantanassa de la Muntele Athos este mângâierea, întărirea și nădejdea celor care trec pragul Centrului de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie, din București, alături de ocrotitorul spiritual, Sfântul Nectarie”, declară drd. Adriana Căruntu.

„După momentul sfințirii centrului, din data de 24 octombrie 2012, care a fost plin de bucurie duhovnicească, personalul instituției a început să resimtă din plin provocările, greutățile și încercările în lupta de a ajuta și de slujire pentru bolnavii de cancer.”

De aceea, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de ajutorul neprețuit al Maicii Domnului. Acesta este de acum simțit prin intermediul copiei acestei icoane făcătoare de minuni, care este așezată la intrarea în centru, astfel încât toți cei care doresc să se roage să o poată face în orice moment.

Ajutor neprețuit pentru personal și pacienți

„Maica Domnului reprezintă întărirea în momente grele pentru toți deopotrivă, pentru bolnavii de cancer care nu se mai pot vindeca, pentru membrii din familie care vin cu lacrimi în ochi și sufletul mistuit de durere pentru cei dragi și pentru personalul medical al centrului”, relatează drd. Adriana Căruntu.

Slujba Privegherii în cinstea icoanei este oficiată anual, cu participarea preoților voluntari de la Biserica „Sf. Pantelimon – Foișorul de Foc” din proximitatea instituției medicale, preoții de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor și personalul medical al centrului.

Tot în fiecare an, un credincios care face des pelerinaje în Sfântul Munte Athos oferă în dar ghirlanda de flori care împodobește Icoana Maicii Domnului „Pantanassa” din patrimoniul centrului.

„Ce dar poate fi mai de preț pentru un om, pentru o instituție decât să o ai pe însăși Maica Domnului Pantanassa, ocrotitoare neîncetată, călăuzitoare în viață și să îți aline suferința? Îi invităm pe toți cei care au nădejde în ajutorul Maicii Domnului Pantanassa să vină și să se roage la icoana care se găsește la Centrul de îngrijiri paliative Sf. Nectarie”, transmite directoarea instituției medicale.



Icoana Maicii Domnului Pantanassa este una dintre cele șapte icoane făcătoare de minuni din patrimoniul Mănăstirii Vatoped din Sf. Munte Athos. O a doua zi de cinstire a acesteia este 15 octombrie după calendarul nerevizuit (28 octombrie după calendarul revizuit).

Foto credit: Facebook / Centrul de îngrijiri paliative Sf. Nectarie – București