Președintele României a promulgat legea prin care luna martie devine Luna Femeilor

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul privind promulgarea Legii privind declararea lunii martie ca Luna Femeilor (PL-x 181/04.06.2025), a anunțat Administrația Prezidențială.

Inițiativa legislativă fusese adoptată în luna noiembrie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Potrivit legii, luna martie este dedicată sublinierii contribuției femeilor din România la viața societății.

„Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora, pot organiza sau sprijini material și financiar organizarea de manifestări culturale, artistice, educative și științifice și acțiuni social-culturale dedicate femeilor și rolului acestora în societate”, se arată în articolul doi din lege.

În Biserica Ortodoxă Română, 2026 a fost declarat Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar în Patriarhia Română.

Cu acest prilej vor fi evidențiate modele de femei sfinte precum: mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în luna iulie, canonizarea a 16 femei cu viață sfântă (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare) din tot cuprinsul Patriarhiei Române.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

