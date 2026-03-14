Premiile de încredere pentru 2025: Trinitas TV a fost premiat de InfoCons

Televiziunea Patriarhiei Române, Trinitas TV, a fost premiată vineri de organizația InfoCons cu Premiul de Încredere pentru anul 2025.

Decernarea a avut loc în cadrul unui eveniment desfășurat la Palatul de Justiție din Capitală, dedicat celebrării Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor și Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale.

Manifestarea a evidențiat importanța protecției consumatorilor și a respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și rolul acestora în consolidarea unui climat socio-economic bazat pe transparență, responsabilitate și încredere.

Premiul acordat Trinitas TV a fost ridicat de Iulian Bobârnea, redactor șef la Departamentul social. Alături de Televiziunea Patriarhiei Române au fost premiate instituții, organizații și reprezentanți diferitelor domenii de activitate care contribuie la consolidarea unui climat de încredere și responsabilitate în societate.

La eveniment a participat și părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a rostit o rugăciune la debutul serii.

Manifestarea s-a încheiat cu vernisajul unei expoziții dedicate lui Constantin Brâncuși și lansarea albumului în format electronic al eroilor și al monumentelor ridicate în memoria acestora pe teritoriul României.

Asociația InfoCons a fost înființată în 2003 pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale consumatorilor; a conștientiza consumatorii asupra drepturilor pe care le au și pentru a dezvolta programe și proiecte în sprijinul consumatorilor.

Foto credit: Facebook / InfoCons