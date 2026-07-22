Pregătirile pentru ITO 2026 continuă: 500 de voluntari participă la noi sesiuni de formare

Pregătirile pentru ediția a opta a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO) continuă printr-o nouă etapă de formare la care vor participa 500 de voluntari.

Începând de miercuri, voluntarii ITO 2026 vor participa timp de trei zile la cursurile de formare de nivelul al doilea, organizate la Academia de Studii Economice din București.

Sâmbătă, la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov, vor avea loc sesiunile de pregătire dedicate formatorilor care vor coordona atelierele din cadrul ITO 2026.

Ediția a opta a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși se va desfășura la București, în perioada 31 august – 3 septembrie, și va reuni aproximativ 2.400 de tineri din țară și din străinătate. Tema întâlnirii este „Tinerii, familia și viața în Hristos”.

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Foto credit: Tineri în Acțiune / Rafael Hristofor Cimpoieșu