Peter Peterson a trecut la Domnul: A fost un mare colecționar de artă sacră românească

Peter Peterson, mare colecționar de artă sacră românească, a trecut la Domnul joi. S-a născut într-o familie de origine germană și a ajuns în România după anul 1990.

Legătura cu țara noastră a fost întărită de mama sa, care a locuit o perioadă în Vatra Dornei, iar sora sa a fost născută aici. După ani petrecuți în Australia, a ales să se stabilească în România, unde și-a descoperit pasiunea pentru icoane și obiecte de cult. În octombrie 2021, la vârsta de 80 de ani, s-a convertit la Ortodoxie.

De-a lungul timpului, a adunat o impresionantă colecție de artă bisericească, mare parte dintre obiecte fiind donate în anul 2023 Muzeului Patriarhiei Române. Pentru gestul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a acordat Crucea Patriarhală.

Mărturisiri despre credință

Într-un interviu acordat pentru Trinitas TV în anul 2023, Peter Peterson explica despre începuturile pasiunii sale pentru arta sacră românească: „A fost cea mai mare realizare din viața mea. Așa a început pasiunea mea de a colecționa icoane. Am început să citesc despre ele, să le studiez”.

Colecționarul și-a mărturisit evlavia pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva: „Monica, soția mea, m-a dus la Iași și am mers la sfintele sale moaște și am simțit ceva deosebit”.

Vorbind despre convertirea sa la Ortodoxie, Peter Peterson sublinia: „După botez am început să văd și să simt altfel”.

„Ar fi ciudat să nu cred în Dumnezeu. După toate experiențele pe care le-am trăit în viața mea, după botezul și trecerea mea la Biserica Ortodoxă, s-a schimbat felul în care înțelegeam și credeam în Dumnezeu. Am înțeles că ne aflăm aici datorită Lui”.

Slujba înmormântării va fi oficiată sâmbătă la Biserica „Sfântul Anton” – Curtea Veche din București.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu