Peste cincizeci de copii din Brăila au vizitat mai multe lăcașuri de cult din București

Peste cincizeci de copii din Brăila au vizitat marți capitala României, având ca obiective turistice mai multe mănăstiri și biserici din București.

Elevii de la Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” din Brăila au fost însoțiți de preotul Ciprian Gache de la Parohia Ianca I și de patru cadre didactice, excursia fiind posibilă prin programul eparhial „Vacanța din pridvorul Bisericii”.

Itinerar

Prima oprire a fost la Catedrala Patriarhală, unde copiii s-au închinat la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Nectarie Taumaturgul, unde au aflat mai multe despre istoria Bisericii Ortodoxe Române și au adus un omagiu Patriarhilor.

Următorul popas a fost la Biserica „Sfântul Gheorghe” Nou, Kilometrul Zero al Capitalei, unde a fost evocată personalitatea Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu și a familiei sale.

Copiii au avut ocazia de a se închina la moaștele mai multor sfinți, printre care Sfântul Constantin Brâncoveanu, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfânta Muceniță Marina, Sfântul Efrem cel Nou și Sfântul Emilian de la Durostorum și la icoane făcătoare de minuni.

Prima dată cu metroul

O experiență cu totul specială a fost plimbarea cu metroul, pentru unii dintre copii fiind prima interacțiune.

Excursia a continuat cu opriri la Casa Poporului și la Catedrala Mântuirii Neamului, unde copiii s-au închinat la moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului – Prodromița.

Voluntarii Catedralei le-au oferit gogoși calde și iconițe cu Maica Domnului și Sfântul Ioan Gură de Aur.

Ziua s-a încheiat la Grădina Zoologică Băneasa.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos