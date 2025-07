Peste 500 de copii au participat în taberele organizate de Episcopia Caransebeșului

Proiectul „Împreună pentru copiii noștri” din Episcopia Caransebeșului a reunit până în prezent peste 500 de tineri din Caraș-Severin, prin nouă tabere desfășurate în perioada 25 iunie – 17 iulie.

Sezonul taberelor a debutat la Moldova Nouă în data de 25 iunie și Anina în 28 iunie, cu aproximativ o sută de copii.

Ulterior, au fost organizate alte șapte tabere în comunitățile rurale Vrani, Marga, Teregova, Șopotu Nou, Berzovia, Măureni și Moniom, cu participarea a aproximativ 400 de copii, în medie câte 55 în fiecare tabără.

Activitățile au inclus ateliere de dezvoltare personală, educație, comunicare, jocuri, seri tematice, excursii și un program liturgic complet, cu rugăciuni, cateheze și Sfânta Liturghie. S-a remarcat o implicare crescută a copiilor în viața bisericii, un număr mare dintre ei împărtășindu-se în cadrul taberelor.

Proiectul a fost sprijinit de 80 de voluntari din Asociația Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte și de 20 de formatori, în parteneriat cu autorități locale, parohii și școli din cele 9 localități gazdă.

„Se remarcă, de la an la an, un interes sporit pentru aceste tabere în comunitate, atât din partea partenerilor locali, cât și din partea părinților. Nu în ultimul rând, acolo unde taberele au continuitate, am constatat revigorarea vieții duhovnicești, prin implicarea mai activă a tinerilor și a familiilor tinere în viața liturgică a parohiei”, a subliniat părintele Mihai Ciucur, coordonatorul proiectului.