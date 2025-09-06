Un grup de pelerini din județul Iași a vizitat Centrul eparhial al Episcopiei de Bălți

Un grup de pelerini din județul Iași a vizitat joi Centrul eparhial al Episcopiei de Bălți. Aceștia au fost întâmpinați de Preasfințitul Părinte Antonie.

Ierarhul le-a prezentat istoria bisericii din Republica Moldova și încercările prin care a trecut eparhia pe care o coordonează.

Preasfinția Sa a apreciat că asemenea pelerinaje sunt binevenite, pentru că pot contribui la înțelegerea spațiului basarabean și a locuitorilor lui.

Vizitatorii au primit din parte ierarhului câte o carte de rugăciuni.

Grupul se află în Republica Moldova în cadrul unui pelerinaj, luni au participat la înfrățirea mai multor parohii din Protopopiatul Iași 1 cu parohii de peste Prut.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți