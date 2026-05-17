Orbul din naștere a primit vederea trupească, dar și pe cea duhovnicească, spune Patriarhul Daniel

„Prin această lucrare sfântă a lui Iisus asupra orbului, el a primit vederea trupească, dar și vederea duhovnicească, anume credința”, a subliniat duminică Părintele Patriarh Daniel la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Preafericirea Sa a evidențiat că prin credință omul vede prezența și lucrarea lui Dumnezeu în creație și în viața oamenilor.

„După cum ne arată Evanghelia de azi, Domnul Iisus Hristos este atât Dătătorul vederii trupești sau fizice, cât și Dătătorul vederii sufletești sau spirituale. Vedem că orbul din naștere nu este doar vindecat, ci i se dă și puterea credinței, crede că vindecarea este făcută de un om trimis de Dumnezeu”.

Orbul, trimis la propovăduire

După ce i-a uns ochii cu tină, orbul a fost trimis de Mântuitorul Iisus Hristos să se spele la scăldătoarea Siloamului, care se tâlcuiește trimis.

„El s-a dus, orb din naștere fiind, s-a dus la scăldătoare fiind purtat de puterea lui Hristos care l-a trimis. Cel ce l-a trimis l-a și însoțit cu harul său ca să găsească scăldătoarea”, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

Orbul a atras atenția celor din jur, cu atât mai mult cu cât avea tină pe ochi, iar după ce s-a spălat a început să vadă. Prin asta a devenit mărturisitor al dumnezeirii lui Hristos.

„Înțelegem aici lucrarea minunată sau pedagogia sfântă a Domnului Iisus Hristos, care ne arată cum unii oameni infirmi sau bolnavi pot să mărturisească dumnezeirea și sfințenia Lui, în timp ce alți oameni sănătoși care se cred desăvârșiți, se împotrivesc Lui și refuză să recunoască prezența și lucrarea lui Dumnezeu”, a spus Preafericirea Sa.

Reacția fariseilor

Evanghelia duminicii prezintă și reacția iudeilor la vederea orbului vindecat în zi de sâmbătă de către Mântuitorul Iisus Hristos.

„Pe cât era de mare bucuria acestui orb din naștere, care a fost vindecat de iubirea milostivă a Domnului Iisus Hristos, tot atât de mare devenise invidia cărturarilor și a fariseilor, care cârteau și defăimau pe Iisus, pentru că El a săvârșit această vindecare minunată într-o zi de sâmbătă”.

Însă după ce orbul vindecat a fost certat și dat afară din sinagogă de către farisei, el s-a întâlnit cu cel care l-a vindecat.

„După ce mărturisește mai întâi puterea dumnezeiască vindecătoare a omului Iisus, orbul vindecat de orbire trupească mărturisește apoi credința sa că omul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și se închină Lui. Orbul vindecat devine un dascăl al credinței pentru toți oamenii suferinzi”, a evidențiat Părintele Patriarh Daniel.

Necredința se manifestă în multe forme

Preafericitul Părinte Patriarh a subliniat la finalul predicii cum se manifestă necredința în zilele noastre: „Ateism sau ostilitate față de religie, nihilism sau indiferență față de valorile credinței, secularizare sau diminuare a vieții spirituale, până la uitarea de Dumnezeu și de Biserică. Se comportă ca și când Dumnezeu nu ar exista”.

„Însă, adesea, oamenii care au trecut prin suferință și au cunoscut ajutorul lui Dumnezeu ca eliberare de păcate și vindecare de boală, sporesc în credință ca fiind vederea duhovnicească a prezenței și lucrării lui Dumnezeu în viața omului”.

Patriarhul României a încheiat: „Înțelegem că Dumnezeu poate face și dintr-un om infirm sau bolnav, un dascăl al credinței, un mărturisitor sau un trimis al Său în lume pentru a lumina pe alții”.

