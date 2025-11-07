O parohie românească din Canada a sărbătorit, alături de PS Ioan Casian, aproape un secol de la înființare

Credincioșii Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” din Windsor, Canada, au aniversat sâmbătă și duminică 92 de ani de la înființare, în prezența Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei.

Sărbătoarea a debutat sâmbătă cu oficierea Slujbei Vecerniei de către Preasfințitul Părinte Ioan Casian, alături de un sobor de clerici sârbi, greci și nord-macedoneni, aparținând mai multor Biserici ortodoxe din Windsor.

După slujbă, credincioșii au luat parte la un Concert Pan-Ortodox de Muzică Sacră, susținut de grupuri corale ale comunităților ortodoxe locale: corul Parohiei Sârbe „Graçanica”, un psalt al Bisericii Grecești „Holy Cross” și Corul „Lira” al parohiei românești gazdă.

Daruri ca binecuvântare pentru ceilalți

Duminică, Preasfințitul Părinte Ioan Casian a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu părintele paroh Nicolae Codrea, secretar al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. Ierarhul a vorbit despre importanța credinței vii și a slujirii cu dragoste, tâlcuind pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr:

„Propria lui viață, trăită în egoism și indiferență, este cea care îl judecă, cea care l-a izolat de aproapele”.

„Darurile primite de om nu sunt doar pentru sine. Ele sunt menite să devină binecuvântare și pentru ceilalți”.

Episcopul Canadei a arătat că bogăția, atunci când este folosită doar pentru sine, devine o piedică în calea mântuirii, însă poate deveni mijloc de sfințire atunci când este împărtășită cu dragoste:

„Calea către Împărăția cerurilor este presărată de întâlniri și evenimente care ne ajută să ne transformăm viața în relație cu Dumnezeu și cu aproapele”, a spus Preasfinția Sa.

Moștenirea spirituală a înaintașilor

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Ioan Casian a oferit diplome, medalii și insigne comemorative ale Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, dedicate Centenarului Patriarhiei Române, ca semn de recunoștință pentru credincioșii și voluntarii implicați în viața parohiei.

„Această comemorare a unit generații – pe cei care au zidit cu jertfă biserica, pe cei care o slujesc astăzi cu dragoste și pe tinerii care vor duce mai departe moștenirea spirituală a înaintașilor”, a transmis părintele paroh Nicolae Codrea.

Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Windsor, una dintre cele mai vechi comunități ortodoxe românești din Canada, se află de peste opt ani într-un amplu proces de restaurare și înfrumusețare a lăcașului de cult.

Foto credit: Facebook / Episcopia Ortodoxă Română a Canadei