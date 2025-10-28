Parohia „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Ulm a sărbătorit jubileul de 30 de ani

Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Ulm, Germania, a sărbătorit, în weekendul 24-26 octombrie, trei decenii de la înființare, informează Mitropolia Germaniei.

Aniversarea a debutat, vineri, cu o întâlnire desfășurată în biserica parohială la care au participat reprezentanți din partea primăriei locale, ai statului român, din partea celorlalte culte, precum și a personalităților marcante ale comunității românești din zona Ulmului.

Programul a inclus o scurtă prezentare a Ortodoxiei susținut de părintele Alexandru Roșu de la Parohia Ravensburg, un mic concert al Grupului psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului și un mesaj al Excelenței Sale Vlad Vasiliu, Consul General al României la Stuttgart.

A doua zi, sâmbătă, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către un sobor de preoți și diaconi, între care și părintele profesor Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia.

La final a fost oficiat un parastas pentru ctitori, iar grupul psaltic „Ethos” a susținut un concert aniversar atât în cinstea centenarului Patriarhiei, cât și a jubileului parohial. Duminică, manifestările s-au încheiat cu săvârșirea Sfintei Liturghii oficiată în Parohia Augsburg, păstorită de pr. paroh Ciprian Suciu.

Trei decenii de ortodoxie românească în Ulm

Parohia Ortodoxă din Ulm cu hramul „Sf. Ap. Petru și Pavel” a fost înființată în anul 1995 de către Pr. Florin Chelemen la inițiativa unui mic grup de credincioși din zonă.

Prima Sfântă Liturghie s-a ținut în ziua praznicului Sfinților Apostoli, în 29 iunie.

Slujbele s-au ținut vreme de 19 ani în biserica ortodoxă a comunității sârbești cu o frecvență de două ori pe lună. Din 2014 slujbele în Ulm se țin duminical și în marile sărbători.

Foto credit: Mitropolia Germaniei