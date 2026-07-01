Prin Parohia Caracas, Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi oferă ajutor umanitar în Venezuela

Fondul de Misiune al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi a trimis un ajutor financiar consistent pentru susținerea activităților de ajutor umanitar în Venezuela, țară afectată săptămâna trecută de un cutremur devastator.

În numai trei zile, Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Caracas a pregătit și distribuit, 2.500 de porții de hrană.

Voluntarii parohiei au ales să meargă nu în marile centre de refugiați, unde există deja sprijin internațional, ci în piețele și cartierele unde s-au adăpostit familiile cele mai vulnerabile și unde ajutorul ajunge cel mai greu.

Sprijinul continuă, prin proiectul social „Alimentos de Amor” („Alimentele iubirii”), inițiat cu mai mult timp în urmă de părintele paroh Antonio García. Voluntarii distribuie alimente, apă și produse de strictă necesitate, iar în fiecare seară preotul vizitează spitalele din oraș pentru a se ruga împreună cu răniții și cu familiile îndoliate.

Sprijinul continuă

Cu sprijinul credincioșilor români din Statele Unite ale Americii, sprijinul va continua zilnic în perioada următoare, atât timp cât va exista nevoie, anunță reprezentanții eparhiei.

În fiecare zi vor fi pregătite și distribuite alimente, apă și produse de primă necesitate, iar atenția se va îndrepta în mod deosebit asupra copiilor rămași fără sprijin familial și asupra celor mai vulnerabile familii.

Fiecare contribuție la Fondul de Misiune al Mitropoliei se transformă în aceste zile într-o masă caldă, într-un pachet cu alimente, într-o sticlă cu apă, într-o rugăciune și într-un semn concret că Biserica nu își părăsește niciodată fiii aflați în suferință, transmit reprezentanții eparhiei.

„În mijlocul ruinelor și al durerii, dragostea lui Hristos continuă să Se arate prin mâinile celor care aleg să dăruiască”, declară Părintele Vicar Eparhial Daniel Ene.

Despre seism

Două cutremure cu magnitudinea de peste 7 puncte pe scara Richter au zguduit nordul Venezuelei în seara zilei de 24 iunie 2026. Cel mai grav a fost afectată provincia La Guaira.

„În aceste zile de încercare, gândul și rugăciunea mea se îndreaptă către întregul popor venezuelean, iar în chip deosebit către comunitatea ortodoxă din Caracas, pe care Dumnezeu mi-a dăruit bucuria să o cunosc și să o păstoresc de-a lungul celor aproape douăzeci și patru de ani de slujire arhierească”, a transmis Mitropolitul Nicolae al celor două Americi după cutremurul catastrofal.

Medici citați de presa internațională au declarat că, în aceste zile, sunt procesate aproximativ 750 de trupuri neînsuflețite în fiecare zi, semn că dimensiunea reală a tragediei este încă departe de a putea fi evaluată în întregime.

Până în prezent au fost înregistrate 611 mișcări seismice, dintre care 609 replici, fapt care îngreunează operațiunile de salvare.

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Foto credit: Mitropolia celor două Americi