Tema familiei va fi dezbătută printr-o serie de întâlniri duhovnicești în Postul Mare la Parohia Apărătorii Patriei I

Parohia „Sfântul Nicolae” – Apărătorii Patriei I va organiza în duminicile Postului Mare o serie de întâlniri duhovnicești despre familie. Evenimentele au ajuns la a treia ediție și sunt reunite sub titlul „Căile pocăinței”.

Tematica întâlnirilor a fost aleasă în contextul Anului Omagial al pastorației familiei creștine și al Anului Comemorativ al Sfintelor Femei din calendar.

Detaliile despre program și despre invitați au fost oferite de părintele paroh Iulian Scoipan într-un interviu pentru Trinitas TV.

„A devenit o tradiție ca, în primele cinci duminici din Postul Mare, după Paraclisul Maicii Domnului, să organizăm aceste seri duhovnicești și catehetice. Ne propunem să învățăm, dar și să ne împărtășim din experiența invitaților noștri”.

Întâlniri despre familie

Prima întâlnire, programată în Duminica Ortodoxiei, îl va avea ca invitat pe părintele Mihai Goșgar, de la Parohia „Sfântul Dumitru” – Poștă, care va aborda tema „Grija părintească între cele două extreme – hiperprotecționism sau neglijență”.

„Părintele ne explică cum noi, ca părinți, trebuie să ținem un echilibru, astfel încât să respectăm și libertatea copilului, dar să păstrăm și un control parental atât de necesar unei bune creșteri. Va oferi și exemple concrete, iar invitații vor fi încurajați să adreseze întrebări”, a spus părintele paroh.

În a doua duminică din Postul Mare, invitat va fi părintele Narcis Stupcanu, care va vorbi despre învățăturile Sfinților Părinți privind rolul și responsabilitatea femeii în familie și în societate: „O să fim surprinși cât de actuale sunt învățăturile primelor secole creștine pentru mamele, bunicile, femeile contemporane”.

Omagiu pentru un fost slujitor al parohiei

Cea de-a treia întâlnire va fi dedicată evocării părintelui Iulian Stoicescu, fost slujitor al parohiei, la 30 de ani de la trecerea sa la Domnul.

„Va fi o seară, în egală măsură de comemorare, dar și de bucurie, pentru că evocarea memoriei unui vrednic slujitor al parohiei noastre nu poate decât să ne împrospăteze dorința, mai ales în perioada postului, de a căuta profunzimile duhovniciei”, a spus părintele Iulian Scoipan.

„Se cuvine mai ales să evocăm personalitatea părintelui Iulian Stoicescu în colaborare cu parohiile unde dânsul a mai slujit, și anume: Parohia Flămânda, unde s-a remarcat, printr-o misiune duhovnicească și administrativă deosebită, restaurând biserica, și Parohia Mărțișor”.

Invitatul serii va fi pictorul bisericesc Grigore Popescu, fiu duhovnicesc al părintelui: „L-a cunoscut îndeaproape, a lucrat cu părintele Iulian Stoicescu la restaurarea picturii de la Biserica Flămânda, astfel va mărturisi cum convertirea sa sau întoarcerea pe calea Bisericii i se datorează Părintelui Iulian Stoicescu”.

Femeia, centru al familiei creștine

Întâlnirea din 22 martie îl va avea ca invitat pe părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului, cunoscut pentru activitatea sa în sprijinul familiilor și al copiilor: „Această inițiativă a pornit din dorința de a sublinia încă o dată fundamentul duhovnicesc al familiei, al cărei suflet este mama”.

Totodată, va fi organizată și o colectă de alimente, produse sanitare și jucării pentru comunitatea pe care părintele Nicolae Tănase o sprijină.

Ultima întâlnire, din cea de-a cincea duminică a Postului Mare, va fi dedicată modelului Sfintei Maria Egipteanca. Invitata serii va fi preoteasa Ani Eliza Busuioc, redactor la revista „Chemarea credinței” a Patriarhiei Române, care va vorbi despre actualitatea modelelor feminine de sfințenie în societatea contemporană.

Întâlnirile duhovnicești vor avea loc după slujba Paraclisului Maicii Domnului, oficiată în fiecare duminică de la ora 17:00, la biserica din strada Panselelor nr. 31, cartierul Apărătorii Patriei, sector 4, București.

