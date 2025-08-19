Părintele Constantin Necula, invitatul unei noii Chindii culturale la Mănăstirea Moldovița

Mănăstirea Moldovița a găzduit sâmbătă a doua ediție a Chindiilor culturale, sub deviza: „Hristos în mijlocul nostru!”

Invitatul principal a fost Părintele Profesor Constantin Necula, care a susținut prelegerea „Întru Adormire lumea nu ai părăsit – misiune și mărturie”.

Părintele profesor a subliniat rolul esențial al Maicii Domnului în istoria mântuirii și în viața credincioșilor.

Pr. Constantin Necula: Taina Maicii Domnului

Pornind de la textul Prohodului Maicii Domnului în varianta respirând de duioșie și sensibilitate a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, el a evidențiat legătura adâncă dintre Adormirea Maicii Domnului și Învierea lui Hristos, prezentând-o ca o biruință asupra morții și un izvor de continuă nădejde.

„Taina Maicii Domnului este de a ne însoți dincolo de moarte. De n-ar fi adormit și în brațele Fiului nu s-ar fi așezat, nici nouă, după plecarea din lume, nu ne-ar putea fi ocrotitoare și taină a bunei voințe a lui Dumnezeu pentru noi”, a spus Părintele Profesor Constantin Necula.

„Întru adormire, lumea nu a părăsit. Nu vă opriți să iubiți. Nu vă mai temeți să le spuneți tuturor că fără Maica Domnului pierim. Nu vă mai rușinați de frumusețea și fecioria ei.”

„Lumea de astăzi schimonosește tot ce înseamnă femininul în speranța descoperirii feminității, când de fapt ar trebui să știe că întreaga cultură a feminității stă în Maica Domnului și în toate femeile care cu smerenie se așază în linia ei iubitoare”, a adăugat părintele profesor.

Cu acest prilej, invitatul și-a lansat două volume publicate la Editura Agnos din Sibiu: unul de meditații la Psalmi, Inima smerită Dumnezeu nu o va urgisi, și unul de poeme, Măr amărui.

Prof. Daniel Ceredeev: O taină a smereniei absolute

Moderatoarea evenimentului a fost prof. Daniela Ceredeev, inspector pentru disciplina Religie la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, care a subliniat că alegerea datei pentru cea de-a doua Chindie culturală nu a fost întâmplătoare, întrucât Adormirea Maicii Domnului irupe taina Buneivestiri, „o taină a smereniei absolute, curajoase”.

Evenimentul a fost completat cu momente artistice deosebite, oferite de Corul mixt „Academica Bucovina”, și de Andreea-Teodora Balan, studentă la Universitatea din București și multipremiată la concursurile de recitare.

În încheiere, stavrofora Ecaterina Vicleanu a mulțumit Multmilostivului Dumnezeu, Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților, părintelui invitat, pentru lucrarea misionară, corului și maicilor din obște.

Evenimentul a fost organizat de Mănăstirea Moldovița, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”.

Conferința poate fi urmărită integral pe pagina de YouTube a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Proiectul multidimensional Chindii culturale la Mănăstirea Moldovița, promovat și coordonat de prof. Daniela Ceredeev, își propune să valorizeze legătura dintre cult și cultură.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Daniela Livadariu