Ortodoxia din America, în fața unui val de convertiri: Ierarhii stabilesc direcții pastorale comune

Fenomenul tot mai vizibil al convertirilor la Ortodoxie în Statele Unite a fost principalul subiect de pe agenda celei de-a 14-a Adunări a Episcopilor Ortodocși Canonici din America, desfășurată la Denver, între 6 și 8 noiembrie.

Tema a fost prezentată de Înaltpreasfințitul Părinte Saba, Mitropolitul Americii de Nord (Patriarhia Antiohiei) și vicepreședinte al Adunării, care a subliniat că acest fenomen reprezintă o oportunitate duhovnicească și misionară fără precedent pentru Ortodoxie pe continentul american.

„Creșterea mișcării de convertire, din diverse motive, a contribuit la faptul că Ortodoxia a devenit o religie cunoscută în America; într-adevăr, asistăm la o dezvoltare accelerată – unii chiar au numit-o un val. Sfântul Apostol Pavel spune: «Iată, acum este vremea potrivită» (2 Cor. 6,2). Să nu risipim acest moment de har”, a afirmat Mitropolitul Saba.

Ierarhii au convenit ca pregătirea celor care se convertesc la Ortodoxie să fie regândită la nivel unitar. În acest sens, Comisia de Educație Teologică va crea un grup de lucru însărcinat cu redactarea unui conținut comun de cateheză, ce va fi supus aprobării la o viitoare întrunire a Adunării Episcopilor.

Colaborare între Biserici

Lucrările Adunării Episcopilor Ortodocși din Statele Unite au abordat și alte subiecte pastorale și misionare de actualitate.

În deschiderea sesiunilor de lucru, Arhiepiscopul Elpidofor (Patriarhia Ecumenică), președintele Adunării, a evidențiat impactul pozitiv al colaborării dintre cele 50 de eparhii ortodoxe din America.

„Au existat beneficii neprevăzute și neașteptate pentru Sfânta noastră Biserică din toate activitățile desfășurate sub egida Adunării. Rețelele create de ministerele noastre reprezintă țesătura necesară pentru a ne asigura reziliența și flexibilitatea în fața creșterii comunităților noastre, mai ales prin sosirea atâtor noi credincioși”, a declarat arhiepiscopul.

Sprijin psihologic și spiritual

Printre rapoartele prezentate s-au numărat cele privind activitatea pastorală, socială și educațională a Bisericii Ortodoxe în Statele Unite. În anul 2025 au fost constituite șase noi asociații inter-parohiale, menite să sprijine colaborarea între comunitățile locale.

Totodată, peste 22.000 de persoane au utilizat platforma online a profesioniștilor ortodocși în sănătate mintală, reflectând atenția crescândă a Bisericii față de sprijinul psihologic și spiritual integrat.

Adunarea a anunțat și modernizarea aplicației mobile oficiale, care poartă acum numele „Koinonia: Life in Christ”, urmând să includă o nouă funcție de căutare a evenimentelor în lumea ortodoxă, pentru facilitarea comunicării între parohii și credincioși.

Un moment important al reuniunii l-a constituit prezentarea noilor slujbe și rugăciuni pentru situațiile de pierdere a sarcinii, elaborate de Comisia liturgică.

Aceste texte liturgice au fost aprobate spre implementare, potrivit deciziei fiecărei Biserici, ca parte a angajamentului asumat de ierarhi în 2022, prin documentul „Despre sfințenia vieții și întreruperea ei prematură”.

Promovarea păcii și a comuniunii

De asemenea, episcopii au reafirmat importanța dialogului ecumenic cu Biserica Romano-Catolică și cu Conferința Permanentă a Bisericilor Ortodoxe Orientale, precum și angajamentul comun pentru promovarea păcii în Ucraina și Orientul Mijlociu.

„Adunarea face apel la încetarea imediată a ostilităților oriunde există război și cheamă credincioșii să se roage și să ofere ajutor celor care suferă. Rămânem uniți în rugăciune și angajament pentru pace, solidaritate și dreptate”, se menționează în comunicatul final al întrunirii.

Ierarhii au mai anunțat și pregătirile pentru celebrarea a 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325–2025), la care Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va participa împreună cu Patriarhii Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului și Papa Leon al XVI-lea al Romei.

Lucrările Adunării s-au încheiat sâmbătă cu săvârșirea Sfintei Liturghii la Biserica „Sfânta Ecaterina” din Greenwood Village, Colorado, oficiată de Arhiepiscopul Elpidofor, împreună cu treisprezece ierarhi, patru preoți și patru diaconi.

Următoarele întruniri ale Adunării Episcopilor Ortodocși din SUA vor avea loc în octombrie 2026, la Pittsburgh, și în octombrie 2027, la Chicago.

Foto credit: AoB / Diac. Theophani Sarigianis