Ortodocșii ucraineni au oferit sprijin financiar unor familii de sinistrați din județul Suceava

Parohiile din Protopopiatul Ortodox Ucrainean Sighetu Marmației au organizat o colectă pentru a ajuta câteva familii grav afectate de inundații la Broșteni și Holdița, județul Suceava.

Părintele Nicolae Lauruc, Vicarul Ortodox Ucrainean, i-a delegat pe preoții Viorel Brotnei și Adrian Vișovan să le distribuie direct familiilor ajutoarele financiare. Aceștia le-au înmânat în colaborare cu Părintele Nicolae Dolgu de la Parohia Broșteni.

Demersul a fost salutat de reprezentantul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților din teren, Părintele Pavel Norocel, care supraveghează lucrările de construire a caselor pentru sinistrați.

Părintele Protopop Petru Rahovan își exprimă recunoștința pentru clericii și credincioșii implicați în acțiunea caritabilă: „Bunul Dumnezeu să vă primească jertfa și să vă răsplătească!” le-a transmis clericul într-o postare pe pagina de Facebook a Vicariatului Ortodox Ucrainean.

Foto credit: Vicariatul Ortodox Ucrainean