Ortodocșii români din Zagreb l-au cinstit pe Sf. Andrei, Ocrotitorul României, și au serbat Ziua Națională

Părintele Nicolae Ceruță, parohul român din Zagreb, a serbat Ziua Națională a României alături de ortodocșii români din Capitala Croației.

În perioada 29 noiembrie – 2 decembrie, parohul din Zagreb a oficiat zilnic Sfânta Liturghie, sâmbătă pomenirea celor adormiți, iar luni, de Ziua Națională, slujba de Te Deum.

În cuvântul de învățătură rostit la Liturghia de duminică, în ziua de pomenire a Sf. Ap. Andrei, Părintele Nicolae Ceruță, vorbind despre tânărul bogat care căuta Împărăția lui Dumnezeu, a subliniat o idee de bază: ce înseamnă de fapt a asculta porunca lui Dumnezeu.

Sărbătoarea Sf. Andrei

„În cazul tânărului, bogăția a fost cea care stătea între Dumnezeu și el. Dar, în locul bogăției poate sta orice păcat care ne depărtează de Dumnezeu, orice patimă pe care o are omul”, a spus părintele.

„Așadar, primul lucru pe care trebuie să-l aibă creștinul astăzi în vedere este să cunoască cu adevărat porunca lui Dumnezeu. Al doilea este să o pună în aplicare zi de zi.”

Parohul din Zagreb a amintit și de învățătura pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o transmite prin intermediul tânărului bogat: să Îl iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta – adică prin dedicare totală – și pe aproapele precum te iubești pe tine însuți.

Sf. Apostol Andrei este cel care a adus poporului român Evanghelia, a mai spus Părintele Nicolae Ceruță.

„Prin urmare, ne-a dus și vestea bună a iubirii lui Dumnezeu. Și suntem chemați mai mult ca oricând în societatea noastră de astăzi să înțelegem atât efortul depus de Sf. Ap. Andrei, cât și înaintașii noștri care au păstrat Evanghelia și ne-au transmis-o cu fidelitate nouă și întregului popor.”

Ziua Națională la Parohia Zagreb

De Ziua Națională, după slujba de Te Deum, parohul din Zagreb a ales o abordare mai atipică în cuvântul său. A oferit un exemplu de iubire jertfelnică de țară în cazul unor eroi mai puțin cunoscuți ai Marii Uniri: colonelul Vasile Niculescu și căpitanul Victor Precup.

„Cei doi care s-au oferit să urce în avion fără carlingă, fiind conștienți că vor urca la 2.600 de metri, la -40 de grade. S-au îmbrăcat foarte gros, și-au uns fața și mâinile cu parafină, sperând că nu vor îngheța, pentru a aduce documente importante care au susținut actul Unirii Transilvaniei cu România”, a spus preotul.

Părintele Nicolae Ceruță a subliniat că acești oameni ar trebui să ne fie modele astăzi, pentru modul în care și-au jertfit timpul și și-au riscat viața pentru un ideal comun al românilor.

Oaspeți din corpul diplomatic

La slujbe au participat Excelența Sa Mihaela Cămărășan, Ambasadoarea României în Republica Croația, Zaal Gogsadze, Ambasadorul Georgiei în Croația, Excelența Sa Constantin Mihail Grigorie, directorul Centrului Internațional pentru Cooperare în Domeniul Securității (RACVIAC), precum și alți membri ai corpului diplomatic acreditat la Zagreb.

De asemenea, a fost prezentă Alina Dobrescu, Președinta Asociației Romanilor din Croația.

Slujbele de duminică și luni s-au încheiat cu agape, iar părintele paroh le-a oferit participanților dulciuri de post din România, făcute la Mănăstirea Samurcășești-Ciorogârla din județul Ilfov. La masa festivă de Ziua Națională, toți participanții au cântat colinde și cântece patriotice.

Despre Parohia Zagreb

Parohia Zagreb își desfășoară activitatea într-o capelă monument istoric, oferită de dieceza romano-catolică. Aceasta a fost sfințită în anul 2017 de către Episcopul Siluan al Ungariei. În același an, parohia a primit vizita Preafericitului Părinte Porfirie, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, care la acea vreme era Mitropolit de Zagreb.

Parohia a fost înființată în urma unei hotărâri a Consiliului Național Bisericesc din 16 martie 2017 și are ca hramuri „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Foto credit: Parohia Zagreb