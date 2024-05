Olimpicii de nota 10 explică de ce le place ora de Religie: Învățăm să trăim în comuniune

Basilica.ro a vorbit cu cele patru eleve de liceu care au obținut Premiul I cu notă maximă la Olimpiada de Religie din acest an. Tinerele au explicat de ce le place ora de Religie și cum le ajută în viața și formarea lor ca oameni în comunitate.

La Olimpiada de Religie pentru liceeni, desfășurată anul acesta la Piatra Neamț, între 7 și 11 mai, au participat 280 de elevi. Iar la nivelul de gimnaziu, concursul s-a desfășurat la Focșani și au participat 327 de elevi.

Am stat de vorbă cu elevele care au luat Premiul I la olimpiada dedicată liceenilor. Ne-au oferit răspunsuri articulate și profunde, care pun în evidență valoarea formativă a orei de Religie.

Andreea Stroiu, clasa a IX-a: Fericirea înseamnă fructificarea valorilor

La clasa a IX-a, Premiul I a fost câștigat de Andreea Stroiu, elevă la Colegiul Național „Costache Negri” din Galați.

„Participă de mulți ani și a luat premiu și anul trecut în etapa națională”, explică Maria Magdalena Oprișan, inspector școlar județean pentru disciplina Religie la Inspectoratul Școlar Județean Galați.

„Anul acesta, a luat și Premiul II la Olimpiada de Limba Română și a participat și la Olimpiada de Filozofie. Este un copil care lucrează foarte mult și este autodidact.”

„Are o viziune deosebită și este foarte credincioasă. La Religie lucrează cu Mihaela Bobeică, o profesoară extraordinară”, a mai explicat inspectorul școlar.

„Inițial nu mă așteptam la un rezultat atât de bun. Știam codul meu pe de rost și, când m-am uitat la rezultate, am văzut că cifrele acelea erau primele. Inițial nu am crezut. Cred că, pur și simplu am avut inspirație în la rezolvarea subiectului. Am avut o idee foarte bună, pe care am valorificat-o”, declară Andreea.

Tânăra spune că cel mai mult îi place Filozofia și își dorește să urmeze această cale în parcursul ei academic.

„Teologia este foarte importantă în contemporaneitate, mai ales Dogmatica, pentru că sunt multe provocări și situații pe care, până la urmă, le depășim cu ajutorul lui Dumnezeu”, spune adolescenta.

„Și, împletind munca noastră cu teologia și cu educația religioasă, putem să depășim orice provocare”.

Ora de Religie i se pare importantă, „deoarece, dacă un adolescent învață, nu neapărat la un nivel de performanță, dar dacă încearcă să se apropie de Dumnezeu prin studiu și împletind munca și rugăciunea, aceasta îl va ajuta în viitor, pentru că îi dăltuiește caracterul, îl ajută să-și formeze niște valori și niște principii după care să se ghideze și care să contribuie mai târziu la viața sa de adult, să-l ajute să acționeze etic și frumos și corect și să-și poată armoniza existența”.

Întrebată dacă sunt încă importante principiile în societate, tânăra a răspuns afirmativ: „Dacă nu ar exista, totul probabil ar fi un haos. Încă am încredere în oameni. Dacă ar accentua mai mult această latură a credinței, cu siguranță s-ar produce o schimbare în societate”.

Mesaj către tineri

La rugămintea Basilica.ro de a transmite un mesaj către tinerii de vârsta ei, Andreea Stroiu a spus: „De multe ori, tinerii de vârsta mea își găsesc fericirea în distracție și în lucruri efemere. Dar este important ca, încă de pe acum, să-și stabilească un scop, un obiectiv, și să muncească pentru a-l atinge. Și să împletească tot acest parcurs profesional cu credința”.

Ce este fericirea? „E greu de definit, dar fericirea, așa cum am învățat și la filozofie și sunt total de acord, înseamnă fructificarea valorilor. Cu cât încercăm să ne axăm mai mult pe partea spirituală și să ne rafinăm caracterul, cu atât suntem mai fericiți. Pentru că toate lucrurile materiale, până la urmă, se vor devaloriza”, încheie Andreea Stroiu.

Maria Hanganu, clasa a X-a: Religia nu ne hrănește numai mintea, ci și sufletul

Maria Hanganu este elevă în clasa a X-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazu” din Alba Iulia și studiază Religia cu Părintele Profesor Ioan Nistor.

„M-am bucurat că am luat nota 10.00. Cel mai mult m-a ajutat experiența, în sensul că m-am pregătit mult”, spune Maria.

„La Religie am învățat lucruri noi, care să mă ajute în viață. Spre deosebire de celelalte materii, Religia e o materie care nu ne hrănește numai mintea, ne hrănește și sufletul. Când învățăm la Religie, ne apropiem și de Dumnezeu, adică învățăm despre El.”

„Sunt și multe învățături care ne ajută în viața de zi cu zi – de exemplu, cu colegii”, continuă tânăra. „Învățăm că trebuie să fim mai blânzi, să nu ne certăm cu ei, adică să ne comportăm civilizat. Acestea sunt, practic, cele mai importante lucruri pentru viața în comunitate.”

Studiul Religiei este în mod deosebit important pentru elevii din liceele militare, fiindcă „România e o țară creștină, iar ei vor fi și apărători ai credinței ortodoxe”, spune Maria.

„Ne gândim la Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Ca Voievod al Moldovei, a apărat credința ortodoxă și a luptat pentru ea, ca să rămână poporul un popor creștin ortodox. Și în zilele noastre e nevoie de astfel de oameni, pentru că vedem multe curente care vin. Avem nevoie de apărarea credinței.”

Mesaj către tineri

Mariei îi mai plac Matematica, Biologia și Limba Română, astfel că nu s-a hotărât încă ce parcurs educațional și profesional va urma mai târziu.

Mesajul său pentru adolescenții de vârsta ei: „Să caute cât mai mult să respecte valorile morale creștine, pentru că, respectându-le, putem să trăim într-o comunitate mai frumoasă”.

Alexandra Chibzui, clasa a XI-a: Înțeleg cu totul altfel viața

Alexandra Maria Chibzui, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, care a luat Premiul I cu nota 10.00, lucrează la ora de Religie cu prof. Veronica Gavriliu.

„Fac de mult timp pregătire cu elevii, dar niciodată nu am avut un olimpic pe podium. Iar acum am o elevă care vine de la Profilul Real, care s-a înscris la Olimpiadă din proprie inițiativă și a luat la prima participare nota 10 și locul I în etapa națională”, spune profesoara.

„Înțelege foarte bine partea de Dogmatică. Este minunat că a putut face un lucru pe care îl iubește.”

„Cred că binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim al Romanului și Bacăului m-a ajutat foarte mult și vreau să-i mulțumesc și doamnei profesoare Veronica Gavriliu pentru îndrumare”, afirmă Alexandra.

„Religia e o materie școlară un pic diferită. Pentru mine contează, sincer, foarte mult în relația mea cu Dumnezeu, pe care o pun pe primul loc. Mă ajută să-L cunosc pe Dumnezeu, să aflu mai multe despre El, să-I știu voia.”

„Mă ajută în a înțelege de ce trebuie să procedez într-un anumit fel într-o anumită situație. Și oferă sens vieții, ca să nu trăiești, pur și simplu, de pe o zi pe alta, așteptând următorul impuls. Înțeleg cu totul și cu totul altfel viața și tot ce mi se întâmplă”, adaugă adolescenta.

„Știți, orice materie poate fi aplicată în viața reală. Fizica, Limba Română și tot așa. Dar ora de Religie atinge ceva ce alte materii nu pot atinge, ceva legat de viața spirituală. Nici o altă materie nu se apropie atât de mult de latura aceasta.”

„Noi, tinerii, și, în general, toți oamenii, ca o consecință a traiului în comunitate, avem tot felul de instanțe modelatoare. Mai ales pentru tineri, aceste instanțe modelatoare sunt foarte importante, pentru că ne fasonează într-un fel în care nu ne dăm seama. Și, având materia aceasta în școală, cu siguranță ne modelăm după învățăturile cele bune. Este, cum se spune, temelia”, continuă Alexandra.

„În primul rând, la ora de Religie învățăm de mici cum să ne purtăm cu cei din jur, cum să îi acceptăm – mai mult decât să-i tolerăm: să-i iubim. Ceea ce mi se pare absolut necesar. Suntem făcuți pentru a trăi în comuniune.”

„Când iubesc cu adevărat pe cineva, când îmi iubesc aproapele, mă simt eu bine. Și simt că mi se luminează și mintea, privesc clar anumite lucruri, pot să iert mai repede, nu mai stau într-o stare de apatie. În plus, din iubire sunt create atât de multe lucruri. Eu sunt pasionată și de artă. M-am întâlnit cu mulți artiști și tot timpul spuneau că din iubire au creat opere. Dumnezeu este iubire, nu?” spune Alexandra.

Întrebată ce își dorește să devină în viitor, ea spune: „Cred că mi-ar plăcea foarte mult să lucrez cu oamenii, poate chiar ca profesor. Mi se pare o meserie foarte nobilă. Oricum ar fi, vreau să aduc slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce fac și să-mi valorific talanții”.

Mesaj către tineri

Mesajul pentru tinerii de vârsta ei este „să aibă încredere în ei, să aibă încredere în viitorul lor, să aibă încredere în cadrele didactice și mai ales mare încredere în Dumnezeu. Să nu-și piardă nădejdea – inclusiv în țara și poporul lor”.

„Și, dacă se poate, să caute frumosul și să-l păstreze, dar frumosul acela autentic. Spunea Antonie de Suroj că există două tipuri de frumusețe: frumusețea cea adevărată, care vine din simplitate, din bunătate și se află în strânsă legătură cu bunătatea și adevărul, și «frumusețea» falsă, care provine din voluptate, din lăcomia omului. Să o caute pe cea adevărată”, adaugă tânăra.

Maria Molea, clasa a XII-a: O disciplină școlară pentru suflet

La categoria elevilor de clasa a XII-a, Premiul I cu nota 10.00 a câștigat de Maria Molea, elevă la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, județul Suceava. La Religie lucrează cu prof. Miriam Leon-Postolache.

Participă la Olimpiada de Religie începând din clasa a X-a și a urcat mereu pe podium. Anul trecut, a luat tot Premiul I.

„Îmi place Religia tocmai pentru că nu se poate compara cu celelalte materii, care se rezumă doar la informații stricte. Această materie este în principal despre suflet, iar informațiile pe care le parcurgem cu mintea rămân întipărite în suflet”, spune Maria Molea.

„Pentru mine, olimpiada aceasta a fost o salvare, o ancoră pentru tot ce înseamnă valori și principii creștine, m-a făcut să înțeleg și să trăiesc altfel viața. Am devenit mult mai responsabilă și înțeleg altfel lucrurile pe care le auzeam pur teoretic la biserică sau chiar și la ora de Religie. Rezolvarea subiectelor m-a determinat să-mi pun cunoștințele în practică: am început să le trăiesc.”

Maria se va înscrie la Facultatea de Drept. „Cred că este unul din domeniile în care Religia ne ajută cel mai mult, pentru că este vorba de moralitate și de dreptate”, spune ea.

Mesaj către tineri

Mesajul pentru cei de vârsta ei este următorul: „Din păcate, în ultima vreme, moralitatea în societate e tot mai rar întâlnită, iar datoria noastră de creștini și de olimpici este să luptăm și să readucem în rândul oamenilor această moralitate, pentru că altfel viața nu are sens”.

Întrebată dacă ora de Religie poate contribui la reducerea stresului, inevitabil într-un an de studii după care urmează examene importante, Maria declară: „Chiar și asta am învățat prin Olimpiada de Religie: Să-mi pun nădejdea în Dumnezeu, să le iau pe toate cum vin și să fac tot ce pot fără să pun presiuni foarte mari, pentru că sunt conștientă că Dumnezeu nu mă lasă”.

„Stresul mai este, mai am momente când mă stresez, dar îmi amintesc că Cineva este acolo, sus, și nu mă lasă.”

După aceste dialoguri cu adolescenții care iubesc ora de Religia, concluzia firească este cea transmisă recent pe Facebook de prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie la Inspectoratul Școlar Județean Suceava:

„Cred că, atunci când le oferim copiilor flori, îi învățăm să fie grădini”, a scris inspectorul școlar.

