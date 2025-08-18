Ocrotitorii Episcopiei Slatinei și Romanaților au fost cinstiți la Mănăstirea Brâncoveni, ctitorie a lor

Mănăstirea Brâncoveni din județul Olt și-a cinstit ocrotitorii sâmbătă, când Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcop vicar al Mitropoliei de Ruse (Biserica Bulgariei).

Sărbătoarea a fost dublă, întrucât Sf. Martiri Brâncoveni sunt și ctitori ai mănăstirii, dar și ocrotitorii Episcopiei Slatinei și Romanaților.

Cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Macarie s-a concentrat în jurul personalității Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

„Avem o persoană politică care s-a îngrijit de compatrioții săi, s-a îngrijit organizând, în primul rând, școala, tipărirea de cărți, și nu de oricare cărți, de Sf. Scriptură, de Biblie”, a spus ierarhul bulgar.

„A construit biserici, a avut grijă nu de o conducere politică, ci a avut mai ales o grijă spirituală, grija culturală, ceea ce îl face patriot. Se spune în viața sfântului că el nu s-a îndepărtat de credință. A spus: Nu mai am ce pierde, trebuie să-mi păstrez cel puțin credința în care m-am născut.”

Preasfințitul Părinte Sebastian a completat cuvântul de învățătură cu un sfat de actualitate: „Să învățăm să murim!”

În acest scop, Părintele Episcop a reiterat exemplul Maicii Domnului, ca model de credință și de acceptare a voii divine. Spre deosebire de reacțiile umane obișnuite, Maica Domnului a întâmpinat moartea cu bucurie, anticipând și pregătind reîntâlnirea cu Fiul Său.

La slujbă a participat un sobor numeros de preoți, iar răspunsurile liturgice au fost date de Corul psaltic de maici al Mănăstirii Brâncoveni.

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Sebastian l-a hirotonit preot pe diaconul Marian-Bogdan Iacobescu.

Mănăstirea Brâncoveni a fost refăcută în 1494 de boierii Craiovești, iar în 15 august 1699 a fost sfințită biserica ctitorită de Sf. Constantin Brâncoveanu și fiii săi cei mari, Sf. Mc. Constantin și Sf. Mc. Ştefan.

Foto credit: Episcopia Slatinei și Romanaților