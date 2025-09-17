O delegație din Patriarhia Antiohiei a vizitat Palatul Patriarhiei Române

O delegație a Patriarhiei Antiohiei a vizitat luni Palatul Patriarhiei din Capitală. Invitații au fost primiți de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

Delegația a fost formată din Înaltpreasfințitul Părinte Siluan, Mitropolit de Biblos și Botris, din ­Arhiepiscopia Muntelui Liban, alături de părintele Daniel Bedran, ucenic al Sfântului Cuvios Sofian Boghiu, slujitor în orașul Cordoba, Argentina, însoțit de soția sa, Silvia Bedran.

Episcopul vicar patriarhal le-a prezentat Palatul Patriarhiei invitaților și le-a urat o ședere plăcută în capitala României.

Membrii delegației au participat marți la proclamarea locală a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de Antim.

Înaltpreasfințitul Părinte ­Siluan a mulțumit pentru primirea de la Palatul Patriarhiei, cu ocazia acestui eveniment unic din cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Mitropolitul a amintit de activitatea Sfântului Cuvios Sofian Boghiu în ­Arhiepiscopia Muntelui Liban, loc în care a pictat Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii de la Deir-el-Harf, în perioada 1971-1972, Catedrala din Homs și o biserică din Hama, Siria, în perioada 1978-1979.

La finalul întrevederii, ierarhul a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh pentru binecuvântarea de a participa la evenimentul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Sofian Boghiu de la Mănăstirea Antim.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru