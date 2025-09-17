O delegație din Patriarhia Antiohiei a vizitat Palatul Patriarhiei Române

O delegație a Patriarhiei Antiohiei a vizitat luni Palatul Patriarhiei din Capitală. Invitații au fost primiți de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.
Delegația a fost formată din Înaltpreasfințitul Părinte Siluan, Mitropolit de Biblos și Botris, din Arhiepiscopia Muntelui Liban, alături de părintele Daniel Bedran, ucenic al Sfântului Cuvios Sofian Boghiu, slujitor în orașul Cordoba, Argentina, însoțit de soția sa, Silvia Bedran.
Episcopul vicar patriarhal le-a prezentat Palatul Patriarhiei invitaților și le-a urat o ședere plăcută în capitala României.
Membrii delegației au participat marți la proclamarea locală a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de Antim.
Înaltpreasfințitul Părinte Siluan a mulțumit pentru primirea de la Palatul Patriarhiei, cu ocazia acestui eveniment unic din cadrul Bisericii Ortodoxe Române.
Mitropolitul a amintit de activitatea Sfântului Cuvios Sofian Boghiu în Arhiepiscopia Muntelui Liban, loc în care a pictat Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii de la Deir-el-Harf, în perioada 1971-1972, Catedrala din Homs și o biserică din Hama, Siria, în perioada 1978-1979.
La finalul întrevederii, ierarhul a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh pentru binecuvântarea de a participa la evenimentul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Sofian Boghiu de la Mănăstirea Antim.
Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru