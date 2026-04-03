Nu este suficient doar să dorim binele, trebuie să și acționăm pentru împlinirea lui, avertizează PS Samuel Bistrițeanul

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, i-a avertizat miercuri pe elevii Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca că pentru a fi creștin, nu este suficientă intenția de a face bine, ci e necesară acțiunea pentru îndeplinirea acestuia.

PS Samuel Bistrițeanul a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite în Paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” ai unității de învățământ din Cluj-Napoca.

„Nu este suficient doar să dorim binele, trebuie să și acționăm pentru împlinirea lui. Viața creștină nu constă doar în intenții bune; poate ați auzit că drumul spre iad este pavat cu intenții bune care niciodată nu au devenit reale”.

„Să știți că și rugăciunea fără efort, ca și credința fără fapte, rămân sterpe și fără rod. De la început trebuie să depunem efort, și pe măsura efortului vom primi și har de la Dumnezeu și vom putea să ne rugăm mult mai bine”, a subliniat Preasfinția Sa.

Să ne împărtășim cu adevăratul Paști

Ierarhul a avertizat împotriva păcatului mândriei, care-l face pe om să devină egoist.

„Mândria de multe ori îl face pe om să se pună chiar în locul lui Dumnezeu. Omul trufaș nu mai ascultă de nimeni, nu mai acceptă să fie învățat și nu mai poate iubi cu adevărat pe cineva. În schimb, omul smerit, chiar dacă este mic în ochii oamenilor, este mare înaintea lui Dumnezeu. De fapt, omul smerit este un om realist, un om care se cunoaște pe sine așa cum este”, a subliniat PS Samuel Bistrițeanul.

În încheiere, Episcopul vicar a amintit de însemnătatea reală a Paștilor.

„Să ne rugăm să fim nu doar ascultători ai cuvintelor Sale, ci mai ales împlinitori, ca să dobândim adevărata bogăție: comuniunea cu Dumnezeu. Paștile nu sunt pâinica cu vinul care se dau acasă într-un păhărel. Aceea este doar binecuvântarea pâinii care în popor se numește Paști. Dar adevăratul Paști este Hristos, Trupul și Sângele Domnului.

„Sfântul Apostol Pavel spune: Paştile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi. Până să ajungem să ne împărtășim în epoca veșniciei, până atunci trebuie să ne împărtășim mereu și mereu, cu pregătire, cu adevăratul Paști care este Hristos”, a concluzionat Preasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii a avut loc un recital de pricesne, susținut de corul profesoral al instituției.

Foto credit: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

