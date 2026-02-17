Moaștele Sf. Nectarie de la Eghina au ajuns pentru prima dată la parohia românească din Uzdin, Serbia

Credincioșii Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Uzdin, Serbia, au avut duminică ocazia de a se închina, pentru prima dată, la un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina.

Racla a fost adusă de la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț de un sobor de clerici condus de părintele Emanuel Tăpălagă, vicarul eparhial al Voivodinei.

„Uzdin este una dintre parohiile mari, fruntașe, ale Episcopiei Dacei Felix din Vicariatul de Voivodina”, a afirmat pentru Trinitas TV, părintele vicar.

„Racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie este adusă la Uzdin pentru a împlini programul stabilit anterior de către Preasfințitul Părinte Ieronim, de a trece sfântul prin fiecare parohie spre întărirea și zidirea duhovnicească a credincioșilor noștri”, a subliniat preotul.

Părintele Moise Lința, parohul comunității din Uzdin, și-a exprimat bucuria pentru binecuvântarea adusă credincioșilor români și sârbi prin aducerea moaștelor Sfântului Nectarie.

„Este un moment unic pentru parohia noastră. Până acum, în parohia Uzdin, nu au mai poposit moaștele unui sfânt. Deși vremea ne este puțin împotrivă, credincioșii au venit să se închine sfântului cu inimile pline de căldură”.

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Uzdin a fost construită la începutul secolului al XIX-lea.



Foto credit: Facebook / Episcopia Daciei Felix