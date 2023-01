Mitropolitul Serafim îndeamnă „să ne îndrăgostim de Sfânta Liturghie”

Mitropolitul Serafim al Germaniei a slujit duminică la Parohia „Sf. Ier. Vasile cel Mare” din partea de sud-est a orașului Nürnberg.

În predica sa, ierarhul a vorbit despre importanţa rugăciunii în viaţa creştinului, în special despre rugăciunea din biserică.

„Pe lângă cea săvârșită la lucru, pe drum, acasă în pravila zilnică, rugăciunea la biserică este cea mai importantă, aceasta împărtășind harul lui Dumnezeu mai mult decât orice altă rugăciune, fiindcă e săvârșită în comuniune cu ceilalți credincioși”.

„Să venim la Biserică cu drag, să tindă sufletul nostru după Liturghie, să ne îndrăgostim de Liturghie, sau cum zicea cineva: să nu te mai saturi de Sfânta Liturghie, sa nu te simți nicăieri mai bine decât în biserică, pentru că biserica este Împărăția lui Dumnezeu. În biserică ascultăm Evanghelia și credem în tot ceea ce ne spune Mântuitorul”, a afirmat Înaltpreasfinţia Sa.

Părintele Mitropolit a mai precizat că rugăciunea și postul ajută inima să devină milostivă.

„De multe ori inima e împietrită, e de gheață, fiindcă s-a obișnuit cu păcatul și astfel nu mai simte harul lui Dumnezeu”.

„Dar când postim, ne rugăm, mai ales în necazuri – pe care să le pune pe seama păcatelor noastre – vom ajunge să avem o inimă compătimitoare, după modelul Sfântului Ioan Botezătorul care spunea: Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă asemenea (Luca 1:11)”.

După Liturghie, Mitropolitul Serafim l-a hirotesit întru protosinghel pe părintele paroh, ieromonahul Ioan Popoiu, care este consilier administrativ-bisericesc al Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, precum și viețuitor al Mănăstirii „Sf. Martiri Brâncoveni” de la Centrul Mitropolitan din Nürnberg.

Foto credit: Mitropolia Germaniei

Urmăriți-ne pe Twitter: @AgentiaBasilica