Mitropolitul Petru despre Independența Rep. Moldova: Am pus început nou, am învățat o nouă cale, am deschis tinerilor uși

Mitropolitul Petru a participat vineri, 27 august, la ceremoniile care au avut loc în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău cu ocazia împlinirii a 30 de ani de independență a Republicii Moldova.

În drumul spre tribuna oficială, Mitropolitul Petru a discutat cu Mitropolitul Vladimir și l-a felicitat cu ocazia Sărbătorii Naționale.

În mesajul pe care l-a rostit de Ziua Independenței, IPS Petru a subliniat că „Biserica în acele vremuri, dar și în continuarea lor, a ajutat la realizarea marilor idealuri ale unității și demnității naționale”.

El a spus că parcursul Mitropoliei Basarabiei în această perioadă de trei decenii a fost unul cu încercări, dar și cu multe reușite. A amintit că la 14 septembrie 1992, la un an după proclamarea independenței, Adunarea Eparhială de la Chișinău a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei, iar pe 30 iulie 2002, Mitropolia Basarabiei a primit recunoașterea din partea Statului Republicii Moldova.

„În tot acest timp Mitropolia Basarabiei, glas al Bisericii, a văzut Actul de Independență ca repunere a omului în calitatea de chip al lui Dumnezeu, liber să-și manifeste idealurile religioase, culturale și democratice”, a spus Părintele Mitropolit.

„În urmă cu 30 de ani am început ca un copil ce-și numără pașii, timizi, nesiguri pe viitor, dar cu nădejdea în Dumnezeul cel Drept, Milostiv și Atotputernic, sfărâmând piatra ce ne apăsa greu pe inimă, iar acum din inima care arde spre Dumnezeu, demnitate, neam și limbă am învățat să iubim, să iertăm, să facem fapte bune față de aproapele nostru și să respectăm libertatea care, prin sudoare, am reușit să o dobândim”.

„Am pus început nou, am învățat o nouă cale, am deschis tinerilor uși spre o lume mai bună, și cel mai important am recunoscut sacrificiul strămoșilor noștri pentru unitate, neam, limbă și nu în ultimul rând, dreptul la manifestare religioasă”, a subliniat ierarhul.