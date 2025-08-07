Mitropolitul Olteniei la Mănăstirea Lainici: Schimbarea la Față este o revelație și o chemare adresată fiecăruia dintre noi

„Schimbarea la Față este o revelație dumnezeiască și o chemare adresată fiecăruia dintre noi la luminarea sufletului și la transformarea vieții prin credință, pocăință și iubire”, a subliniat Mitropolitul Irineu al Olteniei în predica rostită miercuri la Mănăstirea Lainici.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie alături de Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului, Episcopul Nicodim al Severinului și Strehaiei, Episcopul Sebastian al Slatinei și Romanaților, Episcopul Siluan al Ungariei, Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei și de Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei.

Mitropolitul Olteniei a evidențiat importanța Schimbării la Față ca prefigurare a învierii și a îndumnezeirii firii umane, prin unirea cu Domnul Hristos.

„Praznicul împărătesc al Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos este un praznic al luminii pe care noi îl avem în Biserica noastră şi care ne aminteşte de activitatea şi de învăţăturile Sale”.

Înaltpreasfinția Sa a prezentat semnificațiile duhovnicești ale sărbătorii.

„Acest moment al Schimbării la Faţă este pregătit cu mult înainte. Dumnezeu S-a arătat de multe ori oamenilor. S-a arătat însă cu multă acoperire. Pe muntele Sinai, S-a arătat Duhul lui Dumnezeu, ca focul sub puterea luminii”.

„Sfinţii Apostoli sunt chemaţi să vadă această minune, ca şi ei să fie ridicaţi şi să poată trăi această minune, ca şi ei şi noi să vedem că putem ajunge la lumină prin post şi rugăciune”, a adăugat Mitropolitul Irineu.

După Sfânta Liturghie, s-a desfășurat ședința de lucru a Sinodului Mitropoliei Olteniei.

Sursă foto: Mitropolia Olteniei