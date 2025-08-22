Mitropolitul Nicolae i-a cinstit pe Sfinții Martiri Brâncoveni alături de comunitatea românească din Shelton, Connecticut

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, i-a cinstit săptămâna trecută pe Sfinții Martiri Brâncoveni alături de comunitatea românească din Shelton, Connecticut, care și-a serbat hramul.

Credincioșii și membrii consiliului parohial și-au întâmpinat chiriarhul cu pâine, sare și flori, după obiceiul străbun.

Seara, programul liturgic a început cu slujba Vecerniei, oficiată de părintele mitropolit și un sobor de preoți de pe continentul american.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corala bisericii, condusă de Părintele Adrian Budica, profesor asociat la St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary.

Duminică, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor din care a făcut parte și Protos. Ieremia Berbec, starețul Mănăstirii „Sfântul Dimitrie cel Nou” din statul american New York.

Despre credință și neputință

Părintele mitropolit a vorbit despre vindecarea copilului lunatic, amintind afirmația Mântuitorului Iisus Hristos către tatăl acestuia, făcută în Evanghelia de la Sf. Ap. și Ev. Marcu: De poți crede, toate sunt cu putință celui care crede.

„Problema nu era a putinței Mântuitorului să-l tămăduiască pe fiul stăpânit de duhul cel rău, ci problema era a tatălui care avea puțină credință. Oare de ce venise acest tată la Hristos? Chiar din întâmplare? Venise pentru că auzise de puterea Lui dumnezeiască tămăduitoare”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

„Auzise, dar nu făcuse pasul la o credință statornică, ca cea a femeii cananeence, care L-a urmat pe Hristos și a acceptat și cuvinte de ocară, având credința că Hristos îi poate vindeca fiica bolnavă.”

„Nu Dumnezeu este neputincios, ci noi, de multe ori, avem puțină credință, ne spune Hristos Însuși”, a subliniat Mitropolitul celor două Americi.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a mai vorbit despre sămânța cea mică a credinței, care trebuie cultivată în pământul sufletului, ca să crească într-un arbore falnic, și despre martiriul Sfinților Brâncoveni, pildă de curaj, mărturisire și jertfă pentru credința ortodoxă și neamul românesc.

La final, Părintele Paroh Mihai Faur a adresat mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae pentru vizita arhierească și Părintelui Stareț Ieremia Berbec pentru slujire și sprijin, precum și tuturor credincioșilor care s-au implicat în pregătirea și desfășurarea hramului.

Sărbătoarea s-a încheiat, după tradiție, cu o agapă frățească, pentru a consolida bucuria comuniunii.

Sursa foto: Mitropolia celor două Americi