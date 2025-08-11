Mitropolitul Laurențiu și-a serbat onomastica slujind la o biserică dedicată sfântului său ocrotitor

Biserica din Cisnădie, județul Sibiu, care este pusă sub ocrotirea Sf. Mc. Laurențiu și a Sf. Ier. Andrei Șaguna, și-a serbat hramul duminică, în prezența Mitropolitului Laurențiu al Ardealului. Înaltpreasfinția Sa și-a cinstit ocrotitorul oficiind Sfânta Liturghie în ziua de pomenire a acestuia.

I s-au alăturat Părintele Lector Cristian Vaida, vicar mitropolitan, Părintele Bogdan Fluieraș, vicar administrativ, Părintele Profesor Vasile Mihoc, vicar cultural onorific, Protos. Calist Magyar, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Sibiu, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, membri ai administrației eparhiale, protopopi și alți clerici din eparhie.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii, dirijat de teologul Gelu Florin Colpoș. În cadrul slujbei, Părintele Mitropolit Laurențiu l-a hirotonit diacon pe teologul Paul Mihali.

„Cine este Iisus Hristos?”

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Profesor Vasile Mihoc, care a explicat că Evanghelia Potolirii furtunii răspunde la întrebarea: „Cine este Iisus Hristos?”

„Încununarea acestei revelații este la sfârșitul Evangheliei de astăzi, când cei din corabie I se închină Mântuitorului ca unui Dumnezeu. Este o încununare a revelației, pentru că ei se închină și spun: «Cu adevărat Tu ești Fiul lui Dumnezeu!»” a spus părintele profesor.

„Corabia este chip al Bisericii și de aceea și bisericile noastre au formă de corabie. Ni se spune că, în furtuna aceasta, corabia era chinuită de valuri, tulburată, frământată.”

„Credincioșii sunt cei care, în corabie, sunt călăuziți, ocrotiți, mântuiți de Hristos și ei mărturisesc despre El că este Fiul lui Dumnezeu”, a încheiat Părintele Profesor Vasile Mihoc.

„Ei sunt bogăția noastră!”

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a vorbit despre viața, martiriul și lucrarea filantropică a Sfântului Mucenic și Arhidiacon Laurențiu, primul dintre cei zece diaconi ai Papei Sixt al Romei (sec. III).

„Când episcopul său a fost prins de persecutorii creștinilor, Sfântul Laurențiu s-a dus să-l viziteze la închisoare. Acesta i-a dat o ultimă poruncă, ultima binecuvântare: să meargă să ia toată avuția Bisericii și să o împartă săracilor. Au auzit cei care l-au adus acolo, l-au închis și pe el și l-au obligat să le dea lor aceste bunuri”, a relatat părintele mitropolit.

„El a cerut o păsuire de trei zile ca să le adune toată avuția Bisericii. S-a dus în Roma și a adunat pe toți bolnavii și nevoiașii care trăiau din pâinea dată de Biserică. Când a venit cu o mulțime de oameni ocrotiți de Dumnezeu prin Biserică a zis: «Iată, acesta este cel mai mare tezaur pe care îl are Biserica lui Hristos. Ei sunt bogăția noastră!».”

Mitropolitul Ardealului a amintit că sfântul a fost martirizat prin ardere pe grătar și se spune că a avut atâta tărie încât le-a spus chinuitorilor să îl întoarcă și pe partea cealaltă.

„A avut o putere atât de mare în răbdarea martiriului și ne-a lăsat nouă o lucrare dumnezeiască împlinită în Biserica lui Hristos”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Mitropolitul Laurențiu l-a hirotesit iconom stavrofor pe preotul Emil Oancea, și l-a distins pe primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, cu „Crucea Șaguniană” pentru mireni, în semn de apreciere pentru susținerea activităților și comunității parohiale.

Onomastica Mitropolitului Laurențiu

A urmat un moment festiv, în care membrii Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, protopopi, stareți, preoți, monahi, monahii și credincioși i-au transmis felicitări, urări de sănătate și păstorire îndelungată Părintelui Mitropolit Laurențiu, cu prilejul onomasticii.

„Timp de 20 de ani ne-ați învățat pe toți că slujirea liturgică este cu adevărat inima vieții Bisericii, că Sfânta Liturghie este izvorul vieții celei fără de moarte și izvorul iubirii dumnezeiești mântuitoare care mângâie, care ridică și este singura în stare să vindece iadul deznădejdii și al neiubirii dintre noi”, a spus Părintele Lector Cristian Vaida.

„În același timp ne-ați învățat că autoritatea Bisericii se întemeiază pe slujire, pe ascultarea de Dumnezeu și mai cu seamă pe apropierea călduroasă față de sufletele oamenilor.”

La rândul său, Primarul Cisnădiei, Mircea Orlățan, a subliniat rolul important al bisericii din Cartierul Arhitecților pentru viața comunității.

Părintele Mitropolit le-a mulțumit tuturor pentru prezența la momentul festiv, iar preoților Iosif Toma și Emil Oancea le-a mulțumit pentru activitatea pastorală și pentru organizarea sărbătorii.

Află mai multe despre biografia Mitropolitul Laurențiu de pe site-ul eparhial.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu