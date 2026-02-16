Mitropolitul Laurențiu: Fiecare va trebui să dăm seamă la sfârșitul vieții de modul în care ni L-am însușit pe Hristos

„Fiecare va trebui să dăm seamă la sfârșitul vieții noastre sau la sfârșitul lumii de modul în care noi ni L-am însușit pe Hristos”, a subliniat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Judecata lui Hristos

Mitropolitul Ardealului a evidențiat sensul Judecății de Apoi și care sunt criteriile după care toți oamenii vor fi judecați.

„Judecătorul nu este Tatăl, pentru că Mântuitorul Hristos a zis: Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și de ce judecă Fiul? Pentru că Fiul ne-a mântuit”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„În duminica aceasta, a Înfricoşătoarei Judecăţi, Sfânta Biserică ne amintește un lucru foarte important pentru noi: vom da socoteală la sfârșitul vieții noastre și la sfârșitul lumii. Înfricoșătoarea Judecată este descrisă în Evanghelia după Matei în capitolul 25, ca o judecată solemnă și înfricoșătoare de la sfârșitul veacurilor”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu l-a hirotesit duhovnic pe părintele Alexandru Marius Crișan, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

Foto credit: Mitropolia Ardealului