Ambasadoarea României în Italia a primit Ordinul „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”: Îl dedic românilor din Italia

Ambasadoarea României în Republica Italiană, Gabriela Dancău, a primit joi Ordinul „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”, acordat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Diplomatul român a transmis că dedică „această distincție românilor din Italia, în slujba cărora îmi exercit mandatul de ambasador”.

Ordinul i-a fost înmânat de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Episcopiei Italiei din Roma, în prezența clericilor eparhiei și a reprezentanților autorităților diplomatice române.

Ordinul patriarhal a fost acordat în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în sprijinul comunității românești din Italia și pentru contribuția la obținerea „Intesa”, acordul dintre Statul Italian și Biserica Ortodoxă Română privind recunoașterea juridică a Episcopiei Române a Italiei.

Un reper moral

În mesajul rostit la primirea distincției, Gabriela Dancău a subliniat semnificația spirituală și morală a ordinului.

„Primesc această înaltă distincție cu profundă recunoștință și smerenie. Un ordin care poartă numele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu depășește dimensiunea unei recunoașteri personale: reprezintă un reper moral și o chemare la o măsură mai exigentă a propriei misiuni”.

Ambasadoarea a evidențiat că recunoașterea oficială a Episcopiei de către statul italian este rezultatul unui efort instituțional îndelungat și aduce beneficii durabile comunității românești.

„Recunoașterea oficială a Episcopiei Ortodoxe Române de către statul italian, rod al unui parcurs instituțional construit cu perseverență, oferă comunității noastre drepturi și garanții durabile pentru păstrarea credinței și a identității sale spirituale și culturale”.

„Primesc distincția cu recunoștință față de Dumnezeu și cu responsabilitatea de a continua lucrarea care mi-a fost încredințată”, a spus la final Excelența Sa.

La începutul lunii iulie, Senatul Italiei a aprobat în unanimitate legea privind recunoașterea juridică a Episcopiei Române a Italiei, după ce proiectul fusese adoptat anterior și de Camera Deputaților, încheind astfel procesul legislativ de aprobare a acordului dintre statul italian și Biserica Ortodoxă Română.

Foto credit: Facebook / Ambasada României în Italia