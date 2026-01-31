Mitropolitul Ardealului: Sf. Trei Ierarhi au fost aleși pentru a se crea o bază unitară a Teologiei treimice ortodoxe

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a afirmat vineri, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, că „Sfinții Trei Ierarhi au fost aleși pentru a se crea o bază unitară a Teologiei treimice ortodoxe”.

Mitropolitul Ardealului a participat la manifestările prilejuite de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic, care au debutat cu Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime”.

În cadrul slujbei, diaconul Marius Alexandru Crișan a fost hirotonit preot pe seama Capelei Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

Modele de urmat

Manifestările au continuat în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a subliniat importanța Sfinților Trei Ierarhi în teologia ortodoxă.

„Sfinții Trei Ierarhi sunt rugători pentru noi şi accentuăm acest lucru, pentru că i-am chemat în ajutor prin rugăciunile noastre înălțate la Sfânta Liturghie şi la celelalte sfinte slujbe”.

„Ei sunt modele de urmat şi de aceea dăm slavă Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să fim profesori la această facultate, iar studenților le dorim mult succes în această pregătire spirituală şi academică”, a adăugat mitropolitul.

Rolul Facultății de Teologie

Rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, a evidențiat rolul Facultății de Teologie în cadrul comunității academice sibiene.

„Vă dorim mult succes în perioada ce stă să vină. Nu va fi una ușoară şi o vom simți din plin, fie că suntem studenți, fie că suntem profesori, fie că suntem părinți, dar dacă suntem uniți vom străbate mai ușor toată această perioadă”, a transmis rectorul.

În cadrul sesiunii academice au fost susținute comunicări științifice de către lectorul Dragoș Boicu și părintele asistent Marius Alexandru Crișan, având ca temă teologia și gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur. Studenții teologi au avut posibilitatea să viziteze o expoziție de carte rară dedicată celor trei ierarhi, organizată în facultate.

