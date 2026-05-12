Mitropolitul Andrei: Hristos ne cere să ne spovedim cu regularitate

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a spus duminică la Turda-Băi, că Mântuitorul Hristos ne cere să ne spovedim cu regularitate.

IPS Andrei a afirmat că una dintre învățăturile pericopei evanghelice citite este aceea că sufletul omului are nevoie să se adape din „apa cea vie”, adică harul lui Dumnezeu, prin Taina Spovedaniei și Sfânta Euharistie.

„Femeii samarinence, pentru a primi apa cea vie, adică harul lui Dumnezeu în suflet, Domnul Hristos i-a cerut un lucru: să se spovedească, să-și mărturisească păcatele și să-și îndrepte viața. Și nouă, tuturor creștinilor, pentru a avea sufletul plin de pace și de harul lui Dumnezeu, Hristos ne cere să ne spovedim cu regularitate”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

Mitropolitul Andrei a explicat importanța spovedaniei pentru primirea Sfintei Împărtășanii:

„O spovedanie sinceră, făcută la vremea ei, ne curățește sufletul și ne ajută să primim apa cea vie. După ce ne-am spovedit bine, ne cuminecăm și primim Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. (…) Tare aș dori să fiți încredințați, asemenea femeii samarinence, că, având sufletul curat, primim apa cea vie, care nu ne mai lasă să însetăm niciodată. Acest lucru vi-l dorim tuturor.”

După oficierea Sfintei Liturghii, IPS Andrei a sfințit noua casă parohială, edificată între 2024 – 2026. Pentru eforturile sale, parohul Claudiu-Teodor Șumandea a fost hirotesit iconom stavrofor.

Preoteasa Andreea Șumandea a primit în dar o icoană cu Sfânta Treime, iar mai mulți susținători ai activității parohiei au primit diplome și distincții din partea Mitropolitului Clujului.

