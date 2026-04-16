Mitropolitul Andrei a binecuvântat o școală renovată care va deservi sute de elevi năsăudeni

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a binecuvântat miercuri, în prima zi de școală de după vacanța de Paști, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, reabilitată și modernizată printr-un amplu proiect cu finanțare europeană.

Ierarhul a apreciat că se investește în educație, felicitând comunitatea și pe toți cei implicați în materializarea proiectului.

O urbe care a dat nume importante ale culturii

Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța educației în viața copiilor, pornind de la cuvintele Înțeleptului Solomon din Cartea Pildelor: „Deprinde-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă și chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea”.

De asemenea, Părintele Mitropolit Andrei a evidențiat tradiția academică a orașului Năsăud și a amintit că personalități ca Patriarhul Miron Cristea, preotul Ioan Bunea și protopopul Grigore Pletosu au studiat la Năsăud, alături de alți academicieni și personalități ale culturii române, precum George Coșbuc, Liviu Rebreanu și Grigore Moisil.

În continuare, oficialitățile prezente au subliniat importanța investițiilor în educație și necesitatea colaborării dintre autorități, cadre didactice, elevi și părinți. Directorul școlii, prof. Maria Greabu, în calitate de gazdă, a mulțumit tuturor celor implicați în acest amplu proiect de reabilitare și modernizare a școlii.

La finalul momentului festiv, grupul de copii „Mlădițe năsăudene” a susținut un program artistic, după care a avut loc vizitarea școlii.

Au participat clerici și oficiali din administrație

Din sobor au făcut parte arhidiaconul Claudiu Grama, consilier eparhial, preotul Ovidiu Sermeșan, protopop de Năsăud, și alți preoți invitați.

Au participat Mihai Dimian, Ministrul Educației și Cercetării, Marcel-Ioan Boloș, directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Teofil Cioarbă, prefectul județului Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, și Dorin Vlașin primarul orașului Năsăud.

Alături de cei aproximativ 850 de elevi ai școlii, de părinți, și de alți invitați, s-au aflat și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, precum și directori ai unor instituții de învățământ din zonă.

Despre proiect

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Năsăud și a infrastructurii urbane adiacente – Cod SMIS 324338” a fost finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, Prioritatea 6 – O regiune educată, valoarea contractului fiind de aproximativ 7 milioane de euro.

Investiția a vizat modernizarea unității de învățământ și reabilitarea infrastructurii urbane adiacente, prin amenajarea trotuarelor și a unui parc destinat comunității locale, conform cotidianului „Răsunetul”.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim