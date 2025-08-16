Mitropolitul Andrei, apel la rugăciune pentru pace: Maica Domnului, protectoarea Europei și a tuturor popoarelor

Mănăstirea clujeană Nicula și-a serbat vineri hramul, prilej cu care Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a făcut un apel la rugăciune pentru pace. „Maica Vieții a făcut și face multe minuni cu oamenii. Ea este protectoarea Europei și a tuturor popoarelor”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Chiriarhul Clujului a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei, a cărui mănăstire de metanie este Nicula.

Li s-au alăturat Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, Arhim. Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula, Pr. Dumitru Boca, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Arhid. Claudiu Grama, consilier eparhial, și numeroși alți clerici din eparhie și invitați.

Rugăciune pentru pacea lumii

„Ne rugăm ca Domnul Iisus, Cel care este Domnul Păcii, să aducă pace în lume”, a spus Părintele Mitropolitul Andrei în cuvântul de învățătură.

„Dacă vom avea pace în suflet, vom ști să răspundem răului cu bine, urii cu iubire, tulburării cu liniște. Și atunci, prin mijlocirea Maicii Domnului, Dumnezeu ne va dărui pacea pe care o cerem astăzi cu toții la Nicula”.

Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să se spovedească și să se împărtășească mai des și să-și păstreze credința vie, asemenea pelerinilor care vin an de an, de hram, la icoana făcătoare de minuni de la Nicula, unde are loc cel mai mare pelerinaj ortodox din Transilvania.

Pelerinajul ca mărturisire

Mitropolitul Andrei a subliniat că pelerinajul la Nicula nu este doar o tradiție, ci o mărturisire vie a credinței, o ocazie de întărire spirituală și de comuniune frățească. Mulți dintre pelerini au ajuns pe jos, străbătând zeci de kilometri, alții venind din zone îndepărtate ale țării.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu și arhid. prof. Daniel Frumos.

La chinonic, pelerinii, mulți îmbrăcați în straie populare, au cântat cântece religioase închinate Maicii Domnului, alături de Părintele Ioan Roman, de cântăreața de muzică populară Lavinia Goste și de tinerele interprete din județul Bistrița-Năsăud, surorile Maria și Andreea Pavelean.

Mulți pelerini, în speciali tineri, s-au împărtășit în cadrul Liturghiei.

La slujbă, alături de cei aproximativ 30 de mii de pelerini, au participat oficialități civile și militare, oameni de cultură și reprezentanți ai mediului academic.

În total, aproximativ 100.000 de pelerini au trecut pragul mănăstirii zilele acestea și s-au închinat la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Nicula.

Despre Mănăstirea Nicula

În anul 1326, Nicula era o pădure în care s-a nevoit pustnicul ortodox Nicolae, cel care a dat numele său pădurii, satului și mănăstirii. Prima mărturie istorică despre așezarea monahală a fost consemnarea prezenței unei biserici de lemn în stil maramureșean, cu hramul „Sfânta Treime”, în anul 1552.

În 1659, pe acest loc era mănăstire și școală „împărătească”, unde învățau copiii din satele dimprejur, dascăli fiindu-le monahii.

Între 15 și 12 martie februarie 1699, icoana Maicii Domnului de aici, pictată de preotul ortodox Luca din Iclod în 1681, a plâns și de atunci continuă să facă minuni, să tămăduiască și să aducă alinare.

În 2001, Mitropolitului Bartolomeu Anania a rectitorit și înnoit așezământul monahal. În prezent, biserica mare este în fază de finisaj, atât la exterior, cât și în interior, unde a fost finalizată pictura în frescă.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim