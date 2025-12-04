Experții Mitropoliei Germaniei au elaborat un ghid catehetic pentru copiii de 4-7 ani

Grupul catehetic din cadrul Sectorului Cultural al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord a elaborat un ghid cu învățături de credință destinat copiilor cu vârste între 4 și 7 ani.

Intitulat „Întruparea Domnului și înălțarea omului – Ghid catehetic la Duminicile Octoihului pentru copii 4-7 ani”, ghidul, coordonat de pr. Emanuel Nuțu, consilier cultural, și de prof. dr. Cristina Benga, a fost realizat prin efortul unui grup format din preoți, doamne preotese și profesori de religie, care au adaptat învățătura ortodoxă pe înțelesul copiilor din diaspora și la exigențele pedagogice actuale.

Despre ghid

Cartea, apărută recent la Editura Doxologia a Arhiepiscopiei Iașilor, are o structură clară și prietenoasă, cu enumerarea competențelor generale și specifice urmărite și cu lecții organizate într-un format constant, intuitiv și ușor de folosit de către cateheți și părinți: icoana pericopei evanghelice, vocabular explicativ, o narațiune adaptată nivelului de înțelegere al copiilor, întrebări de verificare, exerciții, jocuri și aplicații, precum și o rubrică „Știați că…”.

Grafica și iconografia au fost alese cu grijă, pentru a răspunde sensibilității vârstei și modului ludic în care copiii înțeleg lumea, dar și pentru a ajuta copiii să intre în atmosfera evanghelică a fiecărei duminici și să descopere frumusețea credinței.

Cartea se distinge prin grija pedagogică și prin echilibrul dintre rigoare și accesibilitate, oferind copiilor posibilitatea de a pătrunde treptat în înțelesul Evangheliei și de a-și forma de timpuriu deprinderi morale temeinice.

Cateheză adaptată la nevoile copiilor de azi

Ea răspunde unei nevoi reale din parohii, mai ales în diaspora, unde formarea identității creștin-ortodoxe are nevoie de instrumente clare, adaptate contextului multicultural în care cresc copiii.

Pr. Emanuel Nuțu, consilier cultural al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord le-a transmis mulțumiri tuturor celor care au contribuit la crearea și publicarea ghidului.

„Văd în această carte nu doar un ghid, ci un pas important în consolidarea unei cateheze moderne, bine ancorate în Evanghelie și în nevoile reale ale copiilor noștri”, a scris părintele consilier pe Facebook.

Proiectul catehetic al Mitropoliei Germaniei

Proiectul „Vestea cea Bună” al Mitropoliei Germaniei are ca obiective sprijinirea și dezvoltarea școlilor parohiale prin metode catehetice moderne, promovarea credinței ortodoxe în comunitățile românești din cuprinsul mitropoliei, tâlcuirea pe înțelesul copiilor a textelor evanghelice și completarea educației primite în familie și în școală prin implicarea activă a parohiilor.

Demersul continuă, urmând ca în curând să apară și celelalte volume ale seriei dedicate celorlalte categorii de vârstă, precum și în limba germană.

Cartea poate fi procurată trimițând un email la [email protected] sau telefonând la +0043 676 423 2426.

Foto credit: Facebook / Nutu Emanuel