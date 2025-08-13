Mitropolia Basarabiei: A șaptea conferință despre rolul familiei în viața comunității și prevenirea violenței domestice

O nouă conferință despre rolul familiei în viața comunității și prevenirea violenței domestice a avut loc duminică la Parohia Ștefan Vodă, în Republica Moldova.

Evenimentul a subliniat importanța sprijinului spiritual și moral în consolidarea relațiilor sănătoase și durabile.

Într-un cadru deschis și primitor, participanții și participantele au discutat despre provocările actuale cu care se confruntă familiile, precum și despre modul în care Biserica poate rămâne un sprijin activ și constant pentru acestea.

Părintele Ilarion Mâță, profesor Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Consilier al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a fost invitatul principal, vorbindu-le participanților despre chemarea fiecărei familii spre unitate și sfințenie.

Viorica Culeac, Analistă de program la UN Women Moldova, a subliniat relevanța temei în contextul în care violența în familie este încă o realitate larg răspândită și a transmis un mesaj de susținere pentru persoanele aflate în dificultate, informând despre serviciile de sprijin disponibile pentru victime.

La conferință a participat și Pr. Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal coordonatorul la Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale și președintele Federației Filantropia a Patriarhiei Române.

Proiect de combatere a violenței domestice

Întâlnirea a fost desfășurat în cadrul proiectului „Dragostea pentru aproapele: Împuternicirea comunității religioase pentru prevenirea violenței în familie în comunitățile rurale”, implementat de Diaconia, în cadrul programului regional „EU4GenderEquality: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de European Union in the Republic of Moldova și implementat în comun de UN Women Moldova și UNFPA .

Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei și Federația Filantropia a Patriarhiei Române sunt parteneri în acest proiect, care se va concretiza în realizarea unui ghid despre fenomenul violenței domestice, util preoților.

Până în prezent, au avut loc șapte evenimente de informare și dezbatere în parohii din întreaga Republică Moldova – la Cimișlia, Chișinău, Stăuceni, Palanca (Ștefan Vodă), Răuțel (Fălești) și Căușeni.

Parohia Ștefan Vodă face parte din Episcopia Basarabiei de Sud.

Foto credit: Facebook / Misiunea Socială Diaconia