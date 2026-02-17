Mântuitorul ne arată că Judecata de Apoi este un examen al vieții noastre, a explicat Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei

„Mântuitorul ne arată că Judecata de Apoi este un examen al vieții noastre”, a explicat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei.
Ierarhul s-a aflat în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Haralambie” din Vinaros, Spania, unde a oficiat Sfânta Liturghie.
Judecata lui Hristos este examenul iubirii
„La sfârșit, vom sta față în față cu Hristos ca în fața unei oglinzi: dacă ne asemănăm cu El, rămânem cu El. Dacă nu am iubit, nu putem rămâne în comuniune cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Judecata este, așadar, examenul iubirii”, a spus Preasfinția Sa.
„Nu va fi un interogatoriu, ci o constatare: Fiecare se va așeza acolo unde și-a pregătit locul prin faptele sale. Hristos nu condamnă pe nimeni. El a venit să caute pe cel pierdut și să mântuiască pe orice om care se pocăiește, chiar și în ultimele clipe ale vieții, așa cum s-a mântuit tâlharul de pe cruce”.
Comunitatea românească din Vinaros își desfășoară activitatea la Biserica „San Roque”, Calle Salinas, intersecție cu N340, 12500, Spania.
