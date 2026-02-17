Mântuitorul ne arată că Judecata de Apoi este un examen al vieții noastre, a explicat Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei

„Mântuitorul ne arată că Judecata de Apoi este un examen al vieții noastre”, a explicat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei.

Ierarhul s-a aflat în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Haralambie” din Vinaros, Spania, unde a oficiat Sfânta Liturghie.

Judecata lui Hristos este examenul iubirii

Preasfințitul Părinte Timotei a subliniat că judecata lui Hristos nu este un interogatoriu menit să pedepsească, ci este un examen al propriei conștiințe, în care fiecare își arată măsura iubirii față de Dumnezeu și aproapele.

„La sfârșit, vom sta față în față cu Hristos ca în fața unei oglinzi: dacă ne asemănăm cu El, rămânem cu El. Dacă nu am iubit, nu putem rămâne în comuniune cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Judecata este, așadar, examenul iubirii”, a spus Preasfinția Sa.

„Nu va fi un interogatoriu, ci o constatare: Fiecare se va așeza acolo unde și-a pregătit locul prin faptele sale. Hristos nu condamnă pe nimeni. El a venit să caute pe cel pierdut și să mântuiască pe orice om care se pocăiește, chiar și în ultimele clipe ale vieții, așa cum s-a mântuit tâlharul de pe cruce”.

Comunitatea românească din Vinaros își desfășoară activitatea la Biserica „San Roque”, Calle Salinas, intersecție cu N340, 12500, Spania.

