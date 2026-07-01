Mănăstirea Sihăstria invită pasionații de artă sacră și iconografie la două tabere de pictură

Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț invită pasionații de artă sacră și iconografie la două tabere de pictură, care vor avea loc în luna iulie.

Atelierele vor fi coordonate de profesorul de arte plastice și pictorul iconar Ioana I. Manolache și sunt deschise participanților cu orice nivel de experiență.

Prima tabără se va desfășura în perioada 13–18 iulie 2026 și va avea ca temă „Tânguirea Maicii Domnului”. Participanții vor trebui să realizeze o lucrare inspirată de una dintre cele mai emoționante reprezentări iconografice ale Maicii Domnului.

Cea de-a doua tabără va avea loc între 20 și 26 iulie 2026, fiind dedicată Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria.

Potrivit organizatorilor, cele două tabere își propun să ofere participanților atât posibilitatea de a deprinde tehnici de pictură în acrilic aplicate artei sacre, cât și experiența unei perioade de creație și reculegere într-unul dintre cele mai cunoscute așezăminte monahale din România.

Taxa de participare este de 930 de lei, sumă care include cazarea, masa și toate materialele necesare. Pentru înscriere este necesară achitarea unui depozit de 200 de lei.

Detalii despre înscriere se regăsesc aici.

Foto credit: Arhiva Doxologia / Bogdan Bulgariu