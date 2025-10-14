LIVE: Sfânta Liturghie de hramul Sfintei Parascheva de la Iași  

Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este oficiată la altarul exterior amplasat pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Iași.

Slujba, la care participă mii de credincioși, este oficiată de un sobor de ierarhi din țară și străinătate din care fac parte: Mitropolitul Filoteu de Tesalonic, Mitropolitul Ioanichie de Muntenegru și Litoral și Mitropolitul Anastas de Korca.

Răspunsurile liturgice sunt oferite de corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iaşi.

Anul acesta, alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași au fost așezate spre închinare și cinstitele moaște ale Sfântului Grigorie Palama, aduse de la Tesalonic, Grecia.

Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor