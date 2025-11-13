Patriarhul Teofil: Legăturile dintre Biserica României și cea a Ierusalimului să fie semn al unității Bisericii Ortodoxe

Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului a slujit duminică la Așezământul Românesc din Ierusalim, prilej cu care a avut loc și recunoașterea oficială a Arhim. Ioan Meiu ca reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și Superiorul Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan.

„Dorim să vă felicităm, Preacuvioase Părinte Ioan, pentru asumarea acestei importante responsabilități în numele Patriarhiei Române, și vă asigurăm de rugăciunile și sprijinul Nostru în împlinirea misiunii încredințate”, a spus Preafericirea Sa.

„Fie ca legăturile istorice și duhovnicești care unesc Biserica României cu Biserica Ierusalimului să fie semn al unității Bisericii Ortodoxe, lumină călăuzitoare și izvor de nădejde pentru întreaga lume.”

„Așa cum Sfântul Gheorghe a fost unit cu Vița cea a vieții veșnice, și unitatea noastră în credință depinde de rămânerea noastră în Domnul nostru Iisus Hristos, Vița cea adevărată”, a spus Patriarhul Ierusalimului.

„Astăzi, așadar, marele Mucenic ne-a adunat laolaltă pentru a ne împărtăși din Potirul binecuvântării celei duhovnicești, în cadrul acestei Sfinte Liturghii, arătând astfel unitatea care există între Biserica soră a României și Biserica Ierusalimului.”

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea și-a încheiat discursul cu urări de bine adresate deopotrivă Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și Arhimandritului Ioan Meiu, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la Locurile Sfinte.

Liturghia de la Așezământul Românesc din Ierusalim a fost oficiată în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul acestuia. Din sobor au făcut parte ierarhi și părinți din Biserica Ierusalimului, iar slujirea a avut loc în prezența unor pelerini români și a unor oficiali ai statelor Israel și România.

Carte de vizită

Arhim. Ioan Meiu slujește din 2014 în Țara Sfântă, unde a activat ca Secretar-șef al Reprezentanței Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

A intrat în monahism în anul 2008, la Mănăstirea giurgiuveană „Sfântul Ioan Rusul”. Anterior plecării în Țara Sfântă, a slujit la Schitul Darvari din București și la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Biserica Ortodoxă Română din Ierusalim