IPS Teofan la botezul unui prunc: Scopul viețuirii creștine este dobândirea Duhului Sfânt

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit duminică slujba botezului pentru al treilea copil al părintelui paroh Felix-Petru Prisecariu de la Parohia „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Tudor Vladimirescu, județul Botoșani.

Pruncul a primit numele de Teofan, iar botezul a fost un prilej de bucurie duhovnicească atât pentru familie, cât și pentru întreaga comunitate, scrie Doxologia.

În cuvântul ținut cu această ocazie, IPS Teofan, a spus că oamenii se pot îmbogăți în Dumnezeu în două moduri: fie prin calea mănăstirii, fie prin cea a familiei.

„Și oare cum se îmbogățește omul în Dumnezeu? Dacă a ales calea mănăstirii, se îmbogățește în Dumnezeu prin ascultare, prin sărăcia cea de bunăvoie, prin curăția trupească și sufletească”.

„Dacă omul a ales, așa cum aleg cei mai mulți, calea familiei, se cuvine să se îmbogățească în Dumnezeu în viața de familie: prin viață curată între soți, prin zămislirea și nașterea de prunci, prin creșterea lor în frică de Dumnezeu și în rușine de oameni; împlinind aici, pe pământ, fie cele ale mănăstirii, pe de o parte, fie cele ale vieții de familie, pe de altă parte”, a explicat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Treptele devenirii omului

În ambele situații, scopul vieții creștinului trebuie să fie dobândirea Duhului Sfânt.

„Scopul viețuirii creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Iar dobândirea Duhului Sfânt se împlinește, iată, prin Taina Botezului, prin Taina Mirungerii cu Sfântul Mir, când pe cel nou-botezat îl așezăm sub pecetea Duhului Celui Sfânt”.

„Apoi, crescând mare, pruncul devine sălaș al Duhului Sfânt prin smerenie, prin rugăciune, prin dragoste față de toți și de toate, dobândind împreună cu acestea și duh de pocăință”, a completat ierarhul.

Tot duminică, IPS Teofan l-a hirotonit pe Gheorghe Solomon în treapta de diacon, pe seama Mănăstirii Tărcuța din județul Neamț.

Foto credit: Doxologia / Mihail Vrăjitoru

