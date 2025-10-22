IPS Nicolae i-a oferit Crucea Mitropolitană Americană fostului Ambasador al României în Mexic

Mitropolitul Nicolae al celor două Americi i-a oferit Crucea Mitropolitană Americană Excelenței Sale Marius Lazurca, fostul Ambasador al României în Statele Unite Mexicane.

Momentul solemn a avut loc marți la Palatul Patriarhiei din Capitală, în prezența vicarului administrativ al Arhiepiscopiei celor două Americi, părintele Daniel Ene, și a părintelui Costin Spiridon, consilier patriarhal în cadrul Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Administrației Patriarhale.

Cea mai înaltă distincție a Mitropoliei celor două Americi i-a fost oferită fostului ambasador pentru sprijinul constant acordat Bisericii Ortodoxe Române și pentru activitatea desfășurată în slujba comunităților românești din America Latină.

De asemenea, Mitropolitul Nicolae i-a oferit o icoană cu reprezentarea Maicii Domnului și o Diplomă de onoare.

„Pe durata mandatului său la Ciudad de México, Ambasadorul Marius Lazurca s-a remarcat printr-o activitate diplomatică și culturală de excepție, reușind să îmbine cu naturalețe reprezentarea oficială a statului român cu slujirea discretă a comunității”, precizează eparhia.

Distincția fusese aprobată de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae încă din luna martie 2025, însă momentul solemn al înmânării a fost ales cu prilejul vizitei la București, în contextul Sfințirii Catedralei Naționale.

Domnul Marius Lazurca îndeplinește în prezent funcția de consilier prezidențial al Președintelui Nicușor Dan, pentru politică externă.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi