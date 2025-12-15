IPS Iosif a tâlcuit, pentru românii din Paris, pretextele invocate pentru a nu-L urma pe Hristos

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, a slujit, duminică, în parohia Sfinții Trei Ierarhi din La Courneuve – Paris, unde a vorbit despre semnificația motivelor invocate în Evanghelia acestei duminici, pentru a nu participa la Cina Mântuitorului.

„Putem spune că cele trei cele trei motivații ale poporului, pentru care nu-l urmează pe Mântuitorul, ar putea fi pământul făgăduinței, dar de la cine l-au primit? Nu l-au primit de la Domnul? Cum au putut să creadă că ei sunt stăpâni? Dar totuși, considerându-se stăpâni, nu uzufructieri ai Darului lui Dumnezeu, au crezut că-i al lor deja și L-au refuzat pe Cel care a dăruit pământul”.

„Apoi, cele cinci perechi de boi ne trimit la legea veche, la cele cinci cărți sau Pentateuhul. Cele cinci cărți ale Vechiului Testament, adică avem legea, îl avem pe Moise, avem prorocii, avem legea care ne-a venit prin Moise, nu avem nevoie să mergem la altcineva. Nu avem nevoie. Dar legea pe cine arăta? Legea arăta pe Mântuitorul”.

„Și mai apoi, am femeie, trebuie să stau, nu zicem de ea, dar nu pot să mă duc să o las. Ce înseamnă oare femeia dacă nu altceva decât credința? Aveau o credință, au invocat această credință, tocmai înșelându-se asupra propriei credințe care însemna venirea unui Mesia”, a subliniat IPS Iosif.

Slujiri pentru românii din Franța

În timpul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a hirotonit un diacon pentru parohia nou înființată, săptămâna trecută, în localitatea Eaubonne și un preot pe seama parohiei care va deservi în viitor o nouă comunitate în zona aeroportului Beauvais și Compiègne.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corala copiilor din parohie, revenită de curând de la Festivalul internațional de colinde al diasporei, desfășurat la Dublin.

După oficierea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a participat la „Nepsis Winter Festival”, concertul de colinde al coralelor din regiunea pariziană, organizat și anul acesta în biserica din La Courneuve.

Foto credit: Biserica Ortodoxă „Trei Ierarhi” Paris

