IPS Ioachim și PS Veniamin au sfințit un așezământ filantropic al Mănăstirii Giurgeni

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, au sfințit, duminică, un nou așezământ filantropic în cadrul Mănăstirii Giurgeni, din Neamț.

Clădirea, aflată în latura de sud-est a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, este destinată activităților misionare și sociale într-o zonă defavorizată a eparhiei și a fost pusă sub ocrotirea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria și a Sfântului Mucenic Ioan Rusul.

Lucrările de construcție au început în toamna anului 2021, iar spațiul are o suprafață de 1.150 mp, fiind structurat pe trei niveluri.

Acesta include subsol cu adăpost de protecție civilă, bucătărie cu anexe, trapeză, grupuri sanitare, muzeu, stăreție, sală de protocol, chilii și centrală termică.

Slujba de sfințire a fost urmată de oficierea Sfintei Liturghii în Altarul de vară, în prezența unui sobor de preoți și diaconi, printre care părintele arhimandrit Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din eparhie și starețul mănăstirii, precum și reprezentanți ai Centrului eparhial.

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Veniamin a rostit un cuvânt de învățătură despre ascultarea și lucrarea Maicii Domnului, iar la final, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a acordat distincții clericale și onorifice în semn de apreciere pentru implicarea duhovnicească și misionară.

