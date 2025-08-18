IPS Calinic la Mănăstirea Paltin de pe Transfăgărășan: Atunci când noi cerem ceva de la Dumnezeu să credem ca și cum am primit

Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a oficiat Sf. Liturghie la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” – Paltinul, situată pe Transfăgărășan la altitudinea de 1200 de metri.

„Atunci când noi cerem ceva de la Dumnezeu să credem ca și cum am primit. Să n-avem nicio îndoială. Nici să nu ne mai gândim. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să revolve fără să ne tulburăm”.

În cuvântul de învățătură rostit după slujbă, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a subliniat importanța credinței și a încrederii în rugăciune.

Totodată, ierarhul a vorbit despre istoria așezământului monahal și despre eforturile considerabile care au fost depuse de-a lungul anilor pentru construirea acestuia.

Ridicată între anii 1994–2015, mănăstirea are hramurile „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și „Acoperământul Maicii Domnului”.

Întregul ansamblu monahal a fost gândit ca un popas duhovnicesc pentru turiștii care străbat drumul Transfăgărășanului, dar și ca loc de pomenire pentru toți lucrătorii care și-au pierdut viața în timpul construirii acestei artere montane impresionante.

Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului