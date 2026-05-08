Rugăciuni pentru sufletul lui Peter Peterson: A cunoscut căutarea și întoarcerea acasă, a spus PS Paisie Sinaitul

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, au oficiat vineri seară rânduiala citirii Stâlpilor pentru domnul Peter Peterson, colecționar de artă sacră convertit la Ortodoxie după stabilirea în România. Ceremonia a avut loc la Biserica „Sf. Anton” – Curtea Veche din Capitală.

„Ne despărțim de un om care a cunoscut pribegia, căutarea și întoarcerea acasă; de un om care, după un drum lung al vieții, și-a găsit pacea în credință, în familie și în slujirea aproapelui”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Nu ne luăm rămas-bun doar de la un colecționar sau de la un binefăcător, ci de la un om care a slujit memoria Bisericii și care a înțeles că frumusețea credinței trebuie păstrată și transmisă mai departe.”

O slujire discretă și iubitoare a culturii creștine

Ierarhul a prezentat pe scurt biografia germanului conceput în România, născut în Germania și stabilit pentru o lungă perioadă în Australia, apoi reîntors pe pământul natal al părinților, România, unde dragostea pentru arta icoanei ortodoxe l-a chemat în sânul Bisericii Ortodoxe Române.

„Prin grija și dragostea soției sale, doamna Monica Maria Peterson-Dăscălița, a cunoscut frumusețea Ortodoxiei și a înțeles lucrarea binefăcătoare a lui Dumnezeu și a sfinților în viața sa. Astfel, a primit Taina Sfântului Botez în Biserica Ortodoxă Română, devenind un credincios statornic și apropiat de viața Bisericii”, a amintit părintele episcop vicar patriarhal.

Ierarhul a amintit că, în ultima parte a vieții, Peter Peterson și-a dedicat timpul, energia și sufletul ocrotirii patrimoniului bisericesc.

„Cu discreție, cu răbdare și cu multă dragoste pentru Biserică și pentru istorie, a adunat și a salvat mărturii prețioase ale credinței și culturii noastre, pe care nu le-a păstrat pentru sine, ci le-a oferit în custodie Patriarhiei Române, spre folosul clericilor, al pelerinilor, al cercetătorilor și al tuturor celor care iubesc istoria și frumusețea credinței noastre”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Recunoștință

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a subliniat că domnul Peter Peterson a primit de la Dumnezeu împlinirea dorinței de a reveni în țara natală a strămoșilor, darul Botezului și darul unei familii a cărei fiică se va ruga pentru părinții ei.

„În ceea ce privește iubirea lui pentru icoane, pentru arta bisericească, aproape că nu este nevoie de niciun comentariu”, a adăugat Preasfinția Sa. „Cei care au văzut colecția care aparține acestei familii înțeleg că și înainte de primirea Botezului a fost o chemare și o trăire pe măsură.”

„Suntem recunoscători acestei familii pentru dragostea pe care a arătat-o față de Biserica Ortodoxă Română, față de Administrația Patriarhală, față de multe biserici.”

Cei doi ierarhi s-au rugat pentru odihna sufletului adormitului și pentru mângâierea familiei îndurerate.

„Nu tu găsești icoana. Icoana te găsește pe tine”, spune Peter Peterson într-un interviu acordat Basilica.ro în 2023, cu prilejul inaugurării muzeului de artă eclezială de la Palatul Patriarhiei, care cuprinde lucrări din colecția lui.

El mai spunea că momentul Botezului primit la maturitate a fost absolut deosebit și a mărturisit că, odată, la moaștele Sfintei Parascheva a simțit „ca și cum soarele strălucește în tine și te simți cu adevărat conectat cu dânsa”.

