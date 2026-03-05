Incendiu la o biserică din Teleorman: Parohia face apel la ajutor pentru reconstruirea lăcașului de cult

Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Ioan Botezătorul” din comuna Viișoara, județul Teleorman, a fost afectată de un incendiu la finalul săptămânii trecute.

Sub acțiunea flăcărilor, acoperișul bisericii s-a prăbușit, iar bunurile aflate în interior nu au mai putut fi recuperate.

Potrivit cercetărilor efectuate de autorități, un scurtcircuit electric ar fi fost cauza probabilă a declanșării focului.

În urma tragediei care a provocat pagube semnificative, parohia face un apel la solidaritate și sprijin pentru refacerea bisericii, clasată drept monument istoric.

Cei care doresc să contribuie pot consulta aici detaliile privind modalitățile de donație.

Foto credit: Ministerul Culturii